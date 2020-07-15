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В Беларуси запретят вывозить одним мусоровозом отсортированный по разным контейнерам мусор

15.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом с 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день вступит в силу соответствующий Технический кодекс.

Правило станет обязательным для исполнения всеми организациями, которые вывозят мусор. Предприятие-оператор по сбору вторресурсов обещает взять под контроль этот процесс совместно с природоохранным ведомством.

В Беларуси запретят вывозить одним мусоровозом отсортированный по разным контейнерам мусор

Сейчас организован раздельный сбор таких материалов, как стекло, пластик, картон и бумага. Часто такой сбор теряет всякий смысл, так как содержимое всех контейнеров загружается в одну машину вместе с остальным мусором.

О других новостях экономики за 15 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом с 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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