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В Беларуси запретят вывозить одним мусоровозом отсортированный по разным контейнерам мусор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом с 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правило станет обязательным для исполнения всеми организациями, которые вывозят мусор. Предприятие-оператор по сбору вторресурсов обещает взять под контроль этот процесс совместно с природоохранным ведомством.
Сейчас организован раздельный сбор таких материалов, как стекло, пластик, картон и бумага. Часто такой сбор теряет всякий смысл, так как содержимое всех контейнеров загружается в одну машину вместе с остальным мусором.
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Новости Беларуси. Отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом с 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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