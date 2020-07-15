ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

15.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строитель, агроном, сварщик… Министерство образования своим постановлением определило перечень самых востребованных экономикой специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке 25 профессий для учреждений среднего специального образования и 28 – для вузов.

Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

Те, кто выберет специальность из перечня, могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении. К примеру, в ссузы без экзаменов будут зачислены отслужившие в армии абитуриенты, у которых есть рекомендации воинских частей и средний балл аттестата не ниже 6.

В высшие учебные заведения без экзаменов поступят отличники, победители олимпиад или конкурсов, а при наличии мест и имеющие рекомендации бывшие военнослужащие. В этом случае средний балл аттестата также должен быть не ниже 6.

Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

О других новостях экономики за 15 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Строитель, агроном, сварщик… Министерство образования своим постановлением определило перечень самых востребованных экономикой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Бабарико подал жалобы в ЦИК и Верховный суд на отказ в регистрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика