Минобразования Беларуси назвало самые востребованные экономикой специальности

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строитель, агроном, сварщик… Министерство образования своим постановлением определило перечень самых востребованных экономикой специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке 25 профессий для учреждений среднего специального образования и 28 – для вузов.





Те, кто выберет специальность из перечня, могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении. К примеру, в ссузы без экзаменов будут зачислены отслужившие в армии абитуриенты, у которых есть рекомендации воинских частей и средний балл аттестата не ниже 6.

В высшие учебные заведения без экзаменов поступят отличники, победители олимпиад или конкурсов, а при наличии мест и имеющие рекомендации бывшие военнослужащие. В этом случае средний балл аттестата также должен быть не ниже 6.



