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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пожаре в Новополоцке погиб пенсионер На пожаре в Новополоцке погиб пенсионер - инвалид по опорно-двигательному аппарату. По информации спасателей, в 5 утра им поступило сообщение о ЧП на улице...

На пожаре в Новополоцке погиб пенсионер - инвалид по опорно-двигательному аппарату. По информации спасателей, в 5 утра им поступило сообщение о ЧП на улице Молодежной. Когда пожарные расчеты были на месте, из окон 4 этажа дома уже шел сильный дым. Хозяйка в этом момент была на улице, в квартире оставался ее муж. Помощь женщина вызвала, как только обнаружила, что горит одна из комнат. В ходе тушения бойцы МЧС нашли на кровати пенсионера, мужчину вынесли на улицу и передали медикам. После реанимации врачи констатировали смерть. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.