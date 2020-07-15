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На пожаре в Новополоцке погиб пенсионер

15.07.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На пожаре в Новополоцке погиб пенсионер - инвалид по опорно-двигательному аппарату. По информации спасателей, в 5 утра им поступило сообщение о ЧП на улице Молодежной. Когда пожарные расчеты были на месте, из окон 4 этажа дома уже шел сильный дым. Хозяйка в этом момент была на улице, в квартире оставался ее муж. Помощь женщина  вызвала, как только обнаружила, что горит одна из комнат. В ходе тушения бойцы МЧС нашли на кровати пенсионера, мужчину вынесли на улицу и передали медикам. После реанимации врачи констатировали смерть. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.

 
 
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На пожаре в Новополоцке погиб пенсионер - инвалид по опорно-двигательному аппарату. По информации спасателей, в 5 утра им поступило сообщение о ЧП на улице...
 
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