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Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке

15.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Образовательные учреждения Минской области подпишут паспорта готовности к началу августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке

Это означает, что в ближайшее время ремонт будет завершен в школах и детских садах. Они изменятся как снаружи, так и изнутри. А еще объекты проверят на безопасность.

Наш корреспондент Вероника Сайко проверила одну из гимназий в Вилейке вместе со спасателями.

Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке

Планы эвакуации, аварийные выходы, пожарная сигнализация – специалисты МЧС обращают внимание на каждую деталь. Всё должно быть исправно. И поэтому спасатели тщательно пересчитывают все огнетушители, проверяют буквально каждый уголок школы.

Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке

Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке

Подробнее о том, как вилейская гимназия готовится к новому учебному году – смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. Образовательные учреждения Минской области подпишут паспорта готовности к началу августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это означает,...
 
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