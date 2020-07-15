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Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Образовательные учреждения Минской области подпишут паспорта готовности к началу августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это означает, что в ближайшее время ремонт будет завершен в школах и детских садах. Они изменятся как снаружи, так и изнутри. А еще объекты проверят на безопасность.
Планы эвакуации, аварийные выходы, пожарная сигнализация – специалисты МЧС обращают внимание на каждую деталь. Всё должно быть исправно. И поэтому спасатели тщательно пересчитывают все огнетушители, проверяют буквально каждый уголок школы.
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Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке
Новости Беларуси. Образовательные учреждения Минской области подпишут паспорта готовности к началу августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это означает,...
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