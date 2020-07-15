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Пирожки с яйцом и луком. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

15.07.2020 18:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пирожки с яйцом и луком. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

 Ведущая телеканала ОНТ Екатерина Тишкевич продолжает делиться с читателям ONT.BY кулинарными секретами. Новый рецепт – вкуснейшие пирожки с яйцом и луком. 

Для теста вам понадобится: 

  • творог - 2 пачки (9-10% жирности);
  • яйца - 2 шт;
  • мука - 4 ст.л.; 
  • соль - щепотка;
  • сахар - 1 ч.л.;
  • сода - 0,5 ч.л. (погасить уксусом).

Для начинки потребуется:

  • яйца - 4 шт;
  • лук - 2 шт.


Как готовить начинку?

Лук мелко порезать и пасировать на медленном огне до золотистого цвета.


Яйца отварить вкрутую, охладить и мелко нарезать. Добавить к луку и перемешать.


Как готовить тесто?

Творог размять вилкой, добавить яйца, муку, соль. Хорошенько перемешать.



Сформировать пирожки и положить их в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.



Выпекать в течение 5 минут с каждой стороны.


Приятного аппетита!

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 Ведущая телеканала ОНТ Екатерина Тишкевич продолжает делиться с читателям ONT.BY кулинарными секретами. Новый рецепт – вкуснейшие пирожки с яйцом и луком.  Для...
 
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