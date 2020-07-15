Пирожки с яйцом и луком. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Ведущая телеканала ОНТ Екатерина Тишкевич продолжает делиться с читателям ONT.BY кулинарными секретами. Новый рецепт – вкуснейшие пирожки с яйцом и луком.

Для теста вам понадобится:

творог - 2 пачки (9-10% жирности);

яйца - 2 шт;

мука - 4 ст.л.;

соль - щепотка;

сахар - 1 ч.л.;

сода - 0,5 ч.л. (погасить уксусом).

Для начинки потребуется:

яйца - 4 шт;

лук - 2 шт.





Как готовить начинку?

Лук мелко порезать и пасировать на медленном огне до золотистого цвета.





Яйца отварить вкрутую, охладить и мелко нарезать. Добавить к луку и перемешать.





Как готовить тесто?

Творог размять вилкой, добавить яйца, муку, соль. Хорошенько перемешать.









Сформировать пирожки и положить их в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.









Выпекать в течение 5 минут с каждой стороны.





Приятного аппетита!

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