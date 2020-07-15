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Пирожки с яйцом и луком. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Ведущая телеканала ОНТ
Для теста вам понадобится:
Для начинки потребуется:
Как готовить начинку?
Лук мелко порезать и пасировать на медленном огне до золотистого цвета.
Яйца отварить вкрутую, охладить и мелко нарезать. Добавить к луку и перемешать.
Как готовить тесто?
Творог размять вилкой, добавить яйца, муку, соль. Хорошенько перемешать.
Сформировать пирожки и положить их в разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.
Выпекать в течение 5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!
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Ведущая телеканала ОНТ Екатерина Тишкевич продолжает делиться с читателям ONT.BY кулинарными секретами. Новый рецепт – вкуснейшие пирожки с яйцом и луком. Для...
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