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Ермошина обвинила в организации протестов штабы Бабарико и Цепкало

15.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошедшие 14 июля стихийные акции протеста были организованы штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила сегодня «РИА Новости» председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.





Издание попросило Ермошину прокомментировать произошедшие вчера в Минске и других городах мирные протестные акции. Они были связаны с тем, что ЦИК отказал в регистрации самым популярным альтернативным кандидатам Бабарико и Цепкало. По данным милиции, в Минске в них приняли участие около 2 тысяч человек, по всей Беларуси было задержано более 250 человек. По итогам потасовки с милицией было возбуждено уголовное дело.

«Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами – ред.)», — заявила глава ЦИК.

По ее мнению, это доказывают и обращения с требованием зарегистрировать Бабарико и Цепкало, которые сегодня минчане массово подают в ЦИК. Очередь ко входу в здание ЦИК растянулась на сотни метров.

«Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия», — сказала Ермошина.

По ее мнению, массовым акциям способствует то, что сейчас период отпусков и каникул, а также многие беларусы не могут выехать за границу из-за пандемии.

«Эта расслабленная среда способствует тому, что очень много людей выплескивают свою агрессию подобным образом», — заявила глава ЦИК.

Отметим, призывы на мирные акции протеста 14 июля распространялись в некоторых телеграм-каналов. Однако штабы кандидатов таких призывов не делали. Более того, в штабе Виктора Бабарико днем 14 июля подчеркнули, что не призывают людей на протесты, и попросили остерегаться провокаций. Для защиты своих прав штаб кандидата предложил подавать жалобы в ЦИК и опубликовал образец жалобы на своем сайте.
 
Теги: Минск
 
 
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Прошедшие 14 июля стихийные акции протеста были организованы штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила сегодня «РИА Новости» председатель...
 
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