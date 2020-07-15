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В Каире произошло возгорание топлива. Люди на ходу выскакивали из горящих машин

15.07.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. В Каире в результате разрыва нефтепровода произошло масштабное возгорание топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горит территория недалеко от международного аэропорта.

В Каире произошло возгорание топлива. Люди на ходу выскакивали из горящих машин

Пламя охватило огромную площадь и десятки автомобилей. Люди на ходу выскакивали из горящих машин. В результате инцидента пострадали не менее 17 человек. 20 авто, брошенных на дороге, сгорели дотла.

В Каире произошло возгорание топлива. Люди на ходу выскакивали из горящих машин

К ликвидации возгорания были привлечены несколько десятков пожарных расчетов. Что привело к утечке горючего, пока неизвестно. Группа специалистов начала расследование инцидента.

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Новости Египта. В Каире в результате разрыва нефтепровода произошло масштабное возгорание топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горит территория...
 
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