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Первоочередная задача ЕАЭС: на чем сосредоточат внимание премьеры на встрече в Минске?

15.07.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске 17 июля пройдет встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза. 

За последние месяцы политики уже успели привыкнуть к удалённому общению, но возвращение к прежнему формату внушает надежду на то, что многие вопросы, требующие решений, сдвинутся с места. Но что именно должны услышать премьеры? На чём сейчас должно быть сосредоточено внимание союзников? Это обсудили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ.

В студии – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин, доктор экономических наук Ирина Новикова, а также политический аналитик Алексей Дзермант.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске 17 июля пройдет встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза.  За последние месяцы политики уже успели привыкнуть к удалённому...
 
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