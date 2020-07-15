Первоочередная задача ЕАЭС: на чем сосредоточат внимание премьеры на встрече в Минске?

Источник материала: ОНТ

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В Минске 17 июля пройдет встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза.

За последние месяцы политики уже успели привыкнуть к удалённому общению, но возвращение к прежнему формату внушает надежду на то, что многие вопросы, требующие решений, сдвинутся с места. Но что именно должны услышать премьеры? На чём сейчас должно быть сосредоточено внимание союзников? Это обсудили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ.

В студии – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин, доктор экономических наук Ирина Новикова, а также политический аналитик Алексей Дзермант.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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