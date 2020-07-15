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Мальдивы открыли границы для туристов. Результаты теста на коронавирус не нужны
Источник материала: СТВ
Мальдивы вновь принимают туристов со всего мира. 15 июля страна открыла границы, а в аэропорту встретили первых за четыре месяца иностранных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы попасть на архипелаг, путешественникам не нужно предоставлять результаты теста на COVID-19, также был отменен обязательный двухнедельный карантин. По прилету нужно будет только заполнить декларацию о состоянии здоровья и измерить температуру.
Пока прием отдыхающих разрешен только в 43 отелях, которые расположены на необитаемых островах.
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Мальдивы вновь принимают туристов со всего мира. 15 июля страна открыла границы, а в аэропорту встретили первых за четыре месяца иностранных гостей, сообщили в...
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