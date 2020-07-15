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Мальдивы открыли границы для туристов. Результаты теста на коронавирус не нужны

15.07.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мальдивы вновь принимают туристов со всего мира. 15 июля страна открыла границы, а в аэропорту встретили первых за четыре месяца иностранных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальдивы открыли границы для туристов. Результаты теста на коронавирус не нужны

Чтобы попасть на архипелаг, путешественникам не нужно предоставлять результаты теста на COVID-19, также был отменен обязательный двухнедельный карантин. По прилету нужно будет только заполнить декларацию о состоянии здоровья и измерить температуру.

Мальдивы открыли границы для туристов. Результаты теста на коронавирус не нужны

Пока прием отдыхающих разрешен только в 43 отелях, которые расположены на необитаемых островах.

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Мальдивы вновь принимают туристов со всего мира. 15 июля страна открыла границы, а в аэропорту встретили первых за четыре месяца иностранных гостей, сообщили в...
 
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