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Задержанные 14 июля в Минске получают сутки и штрафы

15.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 июля в Минске проходят суды над задержанными во вторник участниками стихийных акций протеста, сообщает spring96.org.



Правозащитники обладают данными о более 240 задержанных в Минске. Часть из них были освобождены без протоколов, часть – с протоколами по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и еповиновение сотрудникам милиции). Некоторых оставили в ИВС до суда. МВД заявляло о более 250 задержанных в Беларуси и 115 составленных административных протоколах в Минске.

В суде Центрального района Минска Дмитрий Холупко и Павел Кривицкий получили по 10 суток ареста, Николай Николаев – 12 суток. Антон Шумов получил штраф в размере 35 базовых величин (945 рублей).

В суде Заводского района Владиславу Карецкому дали 12 суток ареста, Спартаку Серенко и Максиму Коротчене – по 10 суток, Алексею Ангельцеву и Дмитрию Анцеповичу — по 40 базовых штрафа (1080 рублей).

В суде Фрунзенского района Евгений Кракасевич получил штраф в 50 базовых (1350 рублей), Сергей Ралько – штраф в 45 базовых (1215 рублей).

Суд Партизанского района оштрафовал Дмитрия Бадыгина на 55 базовых (1485 рублей).

Суд Октябрьского района дал 13 суток Ивану Булько и оштрафовал Дмитрий Горбачика на 40 базовых, Артема Копыркина — на 35 базовых (945 рублей).

В суде Московского района Роман Кацура получил 11 суток ареста, Дауд Банузай – штраф в 45 базовых, Глеб Волков – штраф в 40 базовых.


В суд Советского района Сергей Колодко получил 12 суток ареста.

Суды продолжаются.

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста. Протестующие вели себя мирно, но их стал задерживать ОМОН. В некоторых случаях люди пытались давать отпор. По оценке МВД, число протестующих в Минске составило около 2 тысяч человек. Пострадали шесть сотрудников ОМОН, из них четверо госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 УК Беларуси. Расследуются факты «организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».
 
Теги: Минск
 
 
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15 июля в Минске проходят суды над задержанными во вторник участниками стихийных акций протеста, сообщает spring96.org.
 
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