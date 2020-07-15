Леонид Заяц встретился с жителями Хотимского и Костюковичского районов: обсуждали вопросы благоустройства

Источник материала: ОНТ

Услышать мнение людей и узнать о проблемах. Губернатор Могилевской области Леонид Заяц встретился с жителями Хотимского и Костюковичского районов. А в ближайшие недели руководитель собирается объехать весь регион.

В Хотимске на встречу собрались 350 человек. Жителей волнуют вопросы благоустройства, строительство бассейна – в районе его пока нет. Просили также расширить центр культуры, где на 18 сотрудников всего 3 рабочих кабинета. После губернатор посетил самый старый в регионе льнозавод – предприятию 92 года. Последний раз оборудование здесь меняли 15 лет назад. Линия выпускает качественное волокно, но нужна модернизация.

Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома: «Надо помочь сегодня предприятию именно теми расходниками, в которых оно нуждается. Я думаю, что на территории Беларуси найдутся предприятия промышленности, которые изготовят те узлы, которые мы закупали по импорту».

Льнозавод – единственное промышленное предприятие в Хотимском районе. Здесь трудятся 90 человек, в сезон уборки нанимают еще 20. Работает, рентабелен, долгов по зарплате нет. Сейчас средний заработок – 996 рублей. Вопросы поддержки именно таких стабильных предприятий льноводческой отрасли прорабатываются в правительстве.

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