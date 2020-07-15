ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как белорусские учёные оценивали безопасность БелАЭС?

15.07.2020 19:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе «В обстановке мира».

Минэнерго о соцопросах по БелАЭС: «Количество сторонников у нас сейчас порядка 50%»

Как белорусские учёные оценивали безопасность БелАЭС?

Мария Герменчук, заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ: 
Литовские ли специалисты, специалисты ли МАГАТЭ, специалисты Украины – специалисты всегда очень чётко, руководствуясь научными подходами, мы всегда все очень чётко находили общий язык. Кстати, когда обсуждали наш доклад по безопасности, по-моему, австрийцы задавали ещё вопросы, получили ответы и удовлетворились этими ответами, которые мы предоставили. Специалисты чётко, объективно и весьма, скажем так, уверенно оценивают ситуацию с Белорусской атомной станцией, как безопасную настолько, насколько возможно в современных технологических условиях проекта. Литовцы задают нам вопрос: то тритий, кажется, плохо померянный. То плохой прогноз по расчёту, то ещё что-то. Да, на все вопросы мы не просто говорили – нет, у нас всё в порядке. Каждый вопрос, который нам задавался, мы ещё раз перерассчитывали, перепроверяли, делали и вероятностный анализ безопасности, и детерминистический анализ безопасности. Просчитывали разными возможными способами.

Оценивали – очень важный теперь подход, общеевропейский, и в МАГАТЭ он прогнозируется – рискоориентированный подход. То есть мы выявляли максимальные риски и оценивали значимость этих рисков, насколько это, вообще, может повлиять на ядерную радиационную безопасность. И вот в процессе этих дискуссий, этих обсуждений мы наработали большой опыт оценки состояния как ядерного объекта, так и его потенциального воздействия на окружающую среду. И это уже опыт, он имеет значение не только для Беларуси, этот тот опыт, которым сейчас пользуются и литовцы, и специалисты МАГАТЭ, и все специалисты в области ядерной энергетики. Потому что они как будто бы отработались на этом вот примере, где мы показали свой высокий научный уровень, свою высокую научную значимость.

Тритий: если чернобыльские события всегда связаны – цезий и йод, то когда мы говорим об атомной станции, все вспоминают йод и тритий. С йодом всё понятно – продукт распада, а тритий – это элемент, который очень мало нарабатывается, но весьма значим с точки зрения радиационной безопасности. И вот литовцы для нас поставили вопрос: «А что у вас с тритием? Докажите, что концентрации трития, которые могут оказаться в окружающей среде, они безопасны». Для этого мы сделали массу научной работы, мы для этого сделали специальные отборы проб, для этого мы пригласили специалистов из России, и ещё раз, дополнительно сделали измерение, организовали постоянный мониторинг трития. И на этот самый животрепещущий вопрос, связанный с радиационной безопасностью окружающей среды, у нас сегодня есть абсолютно чёткий научно обоснованный ответ.

Люди в материале: Мария Герменчук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первоочередная задача ЕАЭС: на чем сосредоточат внимание премьеры на встрече в Минске?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика