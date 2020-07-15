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Как белорусские учёные оценивали безопасность БелАЭС?
Источник материала: СТВ
Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе
Мария Герменчук, заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ:
Тритий: если чернобыльские события всегда связаны – цезий и йод, то когда мы говорим об атомной станции, все вспоминают йод и тритий. С йодом всё понятно – продукт распада, а тритий – это элемент, который очень мало нарабатывается, но весьма значим с точки зрения радиационной безопасности. И вот литовцы для нас поставили вопрос: «А что у вас с тритием? Докажите, что концентрации трития, которые могут оказаться в окружающей среде, они безопасны». Для этого мы сделали массу научной работы, мы для этого сделали специальные отборы проб, для этого мы пригласили специалистов из России, и ещё раз, дополнительно сделали измерение, организовали постоянный мониторинг трития. И на этот самый животрепещущий вопрос, связанный с радиационной безопасностью окружающей среды, у нас сегодня есть абсолютно чёткий научно обоснованный ответ.
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Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для...
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