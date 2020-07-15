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США введут новые санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

15.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", сообщил в среду глава госдепа Майк Помпео.



"Это означает (для компаний-участниц - ред.) - прекращайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия", - сказал он на брифинге в госдепартаменте.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA. Они коснутся "Северного потока-2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом The Wall Street Journal отмечает, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Помпео отметил, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.
 
 
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Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", сообщил в среду глава госдепа Майк Помпео.
 
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