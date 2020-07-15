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«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 2,5 тысячи белорусов прошли курс реабилитации после COVID-19. И цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под восстановление пациентов, перенесших заболевание в средней и тяжелой форме, в каждой из областей перепрофилировали ряд медицинских учреждений. Жителям Минска и региона помощь оказывают в РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Центр рассчитан на 110 коек.
15 июля с его работой ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко. Ранее здесь специализировались в основном на онкологических больных после операций. Пациентов нового профиля начали принимать в середине весны. С полным выздоровлением уже выписали почти 430 человек. Еще чуть более сотни продолжают лечение.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вице-премьер также рассказал, что медицинские учреждения в Беларуси будут обновляться с учетом развития ситуации с COVID. Что касается реабилитации пациентов, то для каждого составляется индивидуальная программа. В зависимости от сопутствующих заболеваний назначается массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия. Обязательна для всех психологическая консультация.
Василий Смычек, директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации:
Напомним, медицинская помощь людям, которые перенесли пневмонию, вызванную вирусом нового типа, оказывается как в стационарах, так и амбулаторно.
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«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса
Новости Беларуси. Почти 2,5 тысячи белорусов прошли курс реабилитации после COVID-19. И цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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