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«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Компьютерные новинки и бесперебойная работа даже при аварийном отключении электричества. Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» стали еще более технологичными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В арсенале таможенников теперь новейшее серверное оборудование, сетевые хранилища, телефонные станции, источники бесперебойного питания и высокоскоростной интернет – на пунктах пропуска проложили оптоволокно. Всего закуплено 4 сервера и свыше 300 единиц оборудования.
Техническое переоснащение провели в рамках проекта международной технической помощи. Евросоюз выделил на эти цели около миллиона евро. Благодаря новинкам оформление автомобилей на белорусско-польской границе стало более быстрым и безопасным, ведь установлены современные уровни защиты личных данных.
Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:
Пункт пропуска «Брузги» считается самым востребованным у перевозчиков. Через него в среднем проходит до 1000 грузовиков в сутки. В целом же, пропускная способность здесь вместе с легковыми автомобилями и автобусами до 6 000 транспортных средств.
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«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили
Новости Беларуси. Компьютерные новинки и бесперебойная работа даже при аварийном отключении электричества. Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» стали еще...
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