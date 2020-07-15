|
Минское «Динамо» рассталось с канадским хоккеистом. Он хотел играть за сборную Беларуси
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо»
Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.
Защитник пополнил «Динамо» по ходу прошлого сезона. В 22 матчах Джо отдал три результативные передачи при показателе полезности «-8».
Отметим, что Морроу назывался в числе кандидатов на получение белорусского гражданства с целью усиления сборной перед домашним чемпионатом мира. Гендиректор минчан Дмитрий Басков
Также «Динамо» объявило о подписании просмотрового контракта с молодым форвардом Ильей Усовым.
В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист Илья Усов выступал в канадской лиге WHL за «Принс Альберт». Нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 52 очками (22+30).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» объявило о рассторжении контракта с канадским защитником Джо Морроу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)