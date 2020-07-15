Минское «Динамо» рассталось с канадским хоккеистом. Он хотел играть за сборную Беларуси

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о рассторжении контракта с канадским защитником Джо Морроу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Защитник пополнил «Динамо» по ходу прошлого сезона. В 22 матчах Джо отдал три результативные передачи при показателе полезности «-8».

Отметим, что Морроу назывался в числе кандидатов на получение белорусского гражданства с целью усиления сборной перед домашним чемпионатом мира. Гендиректор минчан Дмитрий Басков отмечал , что защитник выражал такую заинтересованность.

Также «Динамо» объявило о подписании просмотрового контракта с молодым форвардом Ильей Усовым.

В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист Илья Усов выступал в канадской лиге WHL за «Принс Альберт». Нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 52 очками (22+30).