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Минское «Динамо» рассталось с канадским хоккеистом. Он хотел играть за сборную Беларуси

15.07.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о рассторжении контракта с канадским защитником Джо Морроу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Защитник пополнил «Динамо» по ходу прошлого сезона. В 22 матчах Джо отдал три результативные передачи при показателе полезности «-8».

Отметим, что Морроу назывался в числе кандидатов на получение белорусского гражданства с целью усиления сборной перед домашним чемпионатом мира. Гендиректор минчан Дмитрий Басков отмечал, что защитник выражал такую заинтересованность.

Также «Динамо» объявило о подписании просмотрового контракта с молодым форвардом Ильей Усовым.

В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист Илья Усов выступал в канадской лиге WHL за «Принс Альберт». Нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 52 очками (22+30).

 
 
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Минское «Динамо» объявило о рассторжении контракта с канадским защитником Джо Морроу.
 
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