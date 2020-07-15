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Минчанам обнулили начисления за водоснабжение и водоотведение в июне за некачественную воду

15.07.2020 19:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанам обнулили начисления за водоснабжение и водоотведение в июне за некачественную воду

Минчанам, в чьих квартирах в июне текла вода ненадлежащего качества из-за сбоя в центральном водоснабжении, произведен перерасчет. Об этом сообщает БЕЛТА.

Перерасчеты уже произведены, согласно решению Минского городского исполнительного комитета №2067. Списки адресов, где из кранов текла вода плохого качества, уже отправлены в организации, которые ведут учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и за пользование жилыми помещениями, а также организациям, которые обслуживают общежития и квартиры.

Горожанам, кому по каким-либо обстоятельствам не обнулили счет в жировке, предлагают сообщить о проблеме, позвонив по номерам телефонов: 8 (017) 389-40-10, 389-42-98, 389-41-41.

Фото: БЕЛТА

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Минчанам, в чьих квартирах в июне текла вода ненадлежащего качества из-за сбоя в центральном водоснабжении, произведен перерасчет. Об этом сообщает БЕЛТА....
 
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