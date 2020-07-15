ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Электоральные настроения и предпочтения белорусов: ECOOM рассказал о своем социсследовании для ОНТ

15.07.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Электоральные настроения и предпочтения белорусов: ECOOM рассказал о своем социсследовании для ОНТ

В стране в разгаре избирательная кампания. Накануне мы узнали, кто прошёл стадию регистрации и продолжает борьбу за голоса избирателей. Стартует один из самых важных этапов – агитационный. И хотя и без того кампанию тихой не назовёшь, вероятнее всего, будет по-прежнему горячо. 

И вот в это время особенно нужны не только эмоции, но и цифры, данные серьёзных социологических исследований. Не тех, что в виде любительского опросника где-нибудь в Telegram-канале, а созданные профессионалами по всем канонам социсследований.

Одно из таких исследований будет представлено на программе «ОбъективНо» на ОНТ. Гости студии – руководитель аналитического центра ECOOM Сергей Мусиенко, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, политический аналитик Алексей Дзермант, а также директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Подробнее – в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране в разгаре избирательная кампания. Накануне мы узнали, кто прошёл стадию регистрации и продолжает борьбу за голоса избирателей. Стартует один из самых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительство в Минске: в каком направлении будет развиваться столица?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика