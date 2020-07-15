Электоральные настроения и предпочтения белорусов: ECOOM рассказал о своем социсследовании для ОНТ

Источник материала: ОНТ

В стране в разгаре избирательная кампания. Накануне мы узнали, кто прошёл стадию регистрации и продолжает борьбу за голоса избирателей. Стартует один из самых важных этапов – агитационный. И хотя и без того кампанию тихой не назовёшь, вероятнее всего, будет по-прежнему горячо.

И вот в это время особенно нужны не только эмоции, но и цифры, данные серьёзных социологических исследований. Не тех, что в виде любительского опросника где-нибудь в Telegram-канале, а созданные профессионалами по всем канонам социсследований.

Одно из таких исследований будет представлено на программе «ОбъективНо» на ОНТ. Гости студии – руководитель аналитического центра ECOOM Сергей Мусиенко, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, политический аналитик Алексей Дзермант, а также директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Подробнее – в видеоинформации.





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