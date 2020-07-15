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Массовое ДТП на МКАД: один из автомобилей перевернулся, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере девять автомобилей получили механические повреждения в двух авариях на МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
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Сообщается, что вечером 15 июля на внешнем кольце в районе съезда на улицу Монтажников произошли два ДТП. Сначала в крайней левой полосе столкнулись три автомобиля, а в нескольких десятках метров — еще как минимум шесть, один из которых перевернулся.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП, а также информация о пострадавших устанавливается.
Движение в районе аварии затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям планировать маршрут с учетом этой информации.
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Информация о пострадавших устанавливается.
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