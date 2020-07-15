Во время задержаний в Минске ОМОН толкнул пенсионерку, она сломала руку

«Нашей Ниве» . Об обстоятельствах произошедшего минчанка рассказала





Пенсионерке Ирине 58 лет. Вечером 14 июня она оказалась возле сквера Янки Купалы, где её «зацепили» сотрудники ОМОНа, она упала на руку и сломала её. Инцидент попал на видео, где видно, что силовики сами помогают ей подняться.





По словам женщины, на акции она оказалась случайно — вышла погулять. Кроме того, она не жалеет об этом, а теперь намерена выходить гулять ещё чаще.





«Случайно шла, там же все случайно шли. Все вышли погулять, и я тоже. Не жалею, что там была. Если надо будет, то и сегодня с такой рукой пойду погулять. Свежий воздух — это первое дело. Я пенсионерка, дома скучно, надо чаще гулять», — рассказывает Ирина.





Женщину отвезли в шестую столичную больницу и оказали медицинскую помощь. В заключении написано: «удовлетворительное состояние обломков, закрытый перелом левой лучевой кости».