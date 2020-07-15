Силовики рассказали новые подробности «дела Белгазпромбанка». Какие вопросы возникли к их версии

Как КГК пытается подловить банк на курсе валют

Что рассказали в сюжете. Телеканал сообщил, что новый эпизод в «деле Белгазпромбанка» связан с тем, что в одной из касс в головном отделении банка якобы меняли валюту по специальному курсу.





Начальник управления департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехедов рассказал, что 2 апреля этого года на заседании правления банка приняли решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам. «Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 млн рублей. В день перечисления премий (4 апреля) в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт, — рассказал в эфире Юрий Мехедов. По его словам, за эти полтора часа получившие премии руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов. Далее в сюжете говорится, что фактам занижения курса валют будет дана правовая оценка.





Напомним, ранее о том, что в Белгазпромбанке якобы «изменили курс для того, чтобы работники банка смогли поменять свои деньги на доллары по более низкому курсу, а потом подняли его обратно», докладывали президенту, который был убежден, что эта информация подтвердится. «Не дай Бог, это подтвердится, а оно подтвердится. Коль президенту доложили, значит, это было. Почему Нацбанк это не видит?» — заявил Александр Лукашенко. Отметим, что Нацбанк не комментирует ситуацию с Белгазпромбанком, регулятор ранее только озвучил информацию о назначении временной администрации банка.





Какие вопросы возникли к информации из сюжета на ТВ по курсу валют в Белгазпромбанке.





Уточним, что суббота — 4 апреля — была рабочей, в этот день проводились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (в выходные торгов обычно нет, но в перенесенные на субботу рабочие дни их проводят). В течение торгов курсы валют меняются, на что реагируют банки, обновляя курсы в обменниках. Причем в одном обменнике курс может поменяться несколько раз в течение часа. Как правило, если на торгах, к примеру, курс доллара падает, то и в обменниках он снижается. Итоговые результаты торгов становятся известны в районе 12.30−13.00, тогда банки, как правило, устанавливают более стабильные курсы до следующих торгов.





Наличный курс продажи Белгазпромбанком доллара в этот временной отрезок — 4 апреля с 11.00 до 12.35 — действительно был снижен на 1 копейку: с 2,62 до 2,61 рубля, а затем — снова повышен (до 2,629 рубля). Эту информацию может проверить любой желающий, так как Белгазпромбанк — один из немногих банков, на сайте которого можно посмотреть архив курсов не только на конкретную дату, но и на определенное время в течение дня.









График изменения наличного курса продажи доллара банком 4 апреля





Одна из особенностей работы Белгазпромбанка — курсы валют устанавливают одинаковые во всех обменниках. То есть в Минске доллар будет стоить столько же, как в Гомеле , к примеру, или в любом другом населенном пункте, где есть обменник или отделение банка. В том числе поэтому утверждение представителя КГК о том, что в кассах головного офиса банка в Минске 4 апреля с 11.00 до 12.35 курс был «снижен в интересах определенных людей», вызывает вопросы. По этому сниженному на 1 копейку курсу продажи банком доллара мог приобрести эту валюту как топ-менеджер банка, так и любой другой клиент, будь это, к примеру, работник гостелеканала или один из следователей.





К слову, во многих других банках, в том числе в таких государственных, как Беларусбанк или Белагропромбанк (уточним, что представители этих банков вошли в состав временной администрации Белгазпромбанка), курс валют может отличаться в разных обменниках.





Переведем эти условные 5 миллионов рублей в доллары по двум наличным курсам Белгазпромбанка — 2,62 рубля и 2,61 рубля, чтобы оценить масштаб возможной выгоды на разнице курсов. В первом случае получится 1 миллион 908,4 тысячи долларов, во втором — примерно на 7,3 тысячи долларов больше.





Если купить у банка условный миллион долларов, то выгода составит условные 10 тысяч рублей (при покупке американской валюты в 2,61 рубля по сравнению с курсом в 2,62). То есть такую разницу на курсах могли получить топ-менеджеры банка при условии, что купили доллары на 1 миллион. Такую же выгоду мог получить и любой другой клиент (как может и сейчас, так как скачки курса доллара отображаются, повторимся, на сайте банка).





Представитель КГК не уточнял в сюжете на телеканале, по какому курсу якобы приобрели валюту 4 апреля сотрудники Белгазпромбанка — по наличному или безналичному.





Безналичный курс продажи банком доллара также снижался в этот временной отрезок — с 2,62 рубля (данные на 8.55) до 2,587 рубля (данные на 11.00), потом он вырос до 2,61 рубля (на 12.35), а затем — до 2,629 рубля (на 15.00).









График изменения безналичного курса продажи доллара банком 4 апреля





Отметим, что крупнейший банк страны — Беларусбанк — 4 апреля также снижал курс продажи валюты. К примеру, безналичный курс доллара на 11.20 подешевел — с 2,63 до 2,62 рубля.





Для Белгазпромбанка заметное снижение безналичного курса продажи доллара — обычная практика. К примеру, 6 апреля также безналичный курс продажи американской валюты существенно снижался (с 2,62 до 2,585 рубля, а потом повышался до 2,61). Подобные скачки были и 7 апреля, и 8 апреля, и 9 апреля. 10 апреля и вовсе было отмечено снижение курса с 2,52 рубля до 2,482, а затем — до 2,478.









График изменения безналичного курса продажи доллара банком с 6 по 12 апреля

Подобные скачки как в безналичном курсе продажи банком доллара, так и в наличном также неоднократно были и после 11 июня, когда в головном офисе банка прошли обыски, некоторых топ-менеджеров задержали, а позже Нацбанк ввел временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой, которой помогает управлять банком представитель регулятора.









График изменения безналичного курса продажи доллара банком с 11 июня по 14 июля

А если в головном офисе все-таки сделали курс ниже, чем в остальных обменниках. Это нарушение?

— Если коротко ответить, то нет, не нарушение.





Предположим, что топ-менеджеры банка действительно получили бонусы на общую сумму около 5 миллионов рублей, как заявляют в КГК. «Основания для выплаты премий руководству коммерческий банк, безусловно, определяет самостоятельно»: то, что топ-менеджеры частного банка могут на законных основаниях претендовать на бонусы, признает в том числе и телеканал ОНТ.





Теоретически, предположим, в головном отделении Белгазпромбанка устанавливают 4 апреля — в промежутке с 11.00 до 12.35 — еще более низкий наличный курс продажи доллара, чем который был во всех остальных обменниках, то есть ниже 2,61 рубля. К примеру, 2,58 рубля. Является ли это нарушением? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить, что в Беларуси действует гибкий механизм формирования обменного курса как минимум с 2015 года. До этого ранее была устная рекомендация Нацбанка в адрес банков, чтобы курс в банке отличался от официального курса не больше чем на 2%.





Такая же ситуация складывается и на сегодня: банки выставляют курсы в обменниках, учитывая результаты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также спрос и другие условия. То есть выставлять более высокие или низкие курсы валют, чем официальный, банки могут на свое усмотрение.





Какие вопросы по золотым слиткам

Что рассказали по ОНТ. Телеканал сообщил, что «следствие считает, что через кассу манипулировали с золотыми слитками, они были инструментом для легализации доходов». «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал», — уточнил Дмитрий Дягилев.





Какие вопросы по истории с золотыми слитками. Уточним, что прибегнуть к такой операции может любой клиент банка. Если покупать слитки на сумму, которая не превышает 1000 базовых величин (27 тысяч рублей), то документ не требуется.





Конкретно в описанной представителем КГК ситуации возникает вопрос, для чего в эту схему включать еще слитки из драгметаллов. В Белгазпромбанке в Минске эти слитки можно купить только в головном офисе. Цены на них такие же, как и в отделениях других городов. Цены на них установлены в белорусских рублях. Чтобы их купить за валюту, для начала надо ее обменять на рубли. Потом купить слитки нужного веса по курсу продажи банком, а потом, судя по логике представителя КГК, — сдать по курсу покупки, который ниже курса продажи. К примеру, 15 июля купить слиток золота на 250 граммов можно в банке за 37,5 тысячи рублей, а сдать — уже за 32 тысячи.





Вопрос, зачем такая сложная схема перевода валюты в рубли — с дополнительной потерей денег на покупке-продаже драгметалла, — остается открытым.





Банкноты в 200 и 500 евро

В сюжете также сообщают, что в Белгазпромбанке разменивали крупные купюры достоинством в 500 и 200 евро. «Дело в том, что в Европе к таким банкнотам особое отношение. Совет Европейского Центробанка решил постепенно изымать их из оборота на территории ЕС. Установлено, что такие купюры в банк приносили регулярно. Разовые сделки по размену на мелкие купюры могли достигать 200 тысяч евро. И проводилось все в той же закрытой кассе. За закрытыми дверями (во всех банках операции проводятся за закрытыми дверями. — Прим. ред.)», — отмечает ОНТ и приводит отрывки из сюжета на «Немецкой волне» за 2016 год. В нем говорится о банкнотах номиналом 500 евро, про 200 евро — нет. В апреле этого года сообщалось, что большинство банкнот достоинством 500 евро находятся в обороте спустя почти год после прекращения их выдачи.





Уточним, что многие белорусские банки предлагают услуги по размену банкнот, отличается только размер комиссии. К примеру, в Беларусбанке комиссия — 2% от суммы, ограничений по размену нет, это можно сделать в любом отделении банка. Главное условие — чтобы нужная сумма в валюте нужного номинала была в наличии.





Про покупку облигаций

Замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев заявил в сюжете на ОНТ, что в банке действовала так называемая черная касса.





— Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные деньги», которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми, — сказал Дмитрий Дягилев.





Информацию про якобы «грязные деньги», которые топ-менеджеры якобы получали преступным путем, ранее подробно разбирал юрист Юрий Гуща, который до этого работал в оперативных подразделениях ГУБЭП МВД, а также руководил службой экономической безопасности одного из коммерческих банков. Эксперт также комментировал фрагмент допроса Кирилла Бадея (исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка после ухода Виктора Бабарико), который уже показывали ранее на ОНТ и повторили в нынешнем сюжете.





Остановимся на озвученной информации о предполагаемой покупке облигаций с 2010 по 2019 годы — на сумму более 20 миллионов долларов. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать 800 тысяч долларов.





Получается, что в среднем в год якобы приобретались облигации примерно на 2 миллиона долларов. Вызывает вопросы информация о том, что в один из дней были приобретены ценные бумаги на 800 тысяч долларов.





В сюжете сообщается, что операции по облигациям дробились на мелкие, «не превышающие сумму в 1000 базовых величин, чтобы не попасть в поле зрения Департамента финансового мониторинга (КГК. — Прим. ред.)». В сюжете демонстрируют отрывки рассказов нескольких бывших специалистов по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка. Одна из них рассказывает, «мы (кассиры. — Прим. ред.) должны были провести операцию, которая не превышала 1000 базовых величин (27 тысяч рублей, или около 11,2 тысячи долларов по курсу Нацбанка на 14 июля), тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Мы просчитывали на калькуляторе, какой курс был на тот момент. И впритык делали».





Напомним, представитель КГК Дмитрий Дягилев говорил, что речь идет про облигации Белгазпромбанка на предъявителя. По всей видимости, именно про те бумаги, которые выпускает сам банк. Уточним, что Белгазпромбанк также оказывает дилерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг. В банке также можно купить, к примеру, облигации Минфина Беларуси или одного из ЗАО (их номинальная стоимость 1000 долларов и 1000 рублей соответственно), но они в обоих случаях именные бездокументарные.





Номинальная же стоимость облигаций, которые выпускает Белгазпромбанк, во многих случаях заметно выше. К примеру, 45-го выпуска — 10 тысяч долларов, а 46-го — 5 тысяч евро (оба выпуска 2018 года, бумаги документарные). Были выпуски облигаций банка также номиналом 1000 рублей (документарные) и по 10 тысяч рублей (бездокументарные именные).





При такой стоимости облигаций и «потолке», при превышении которого данные попадают в Департамент финансового мониторинга КГК (27 тысяч рублей, или 11,2 тысячи долларов), возникает вопрос, какие суммы «просчитывали на калькуляторе и делали впритык» операционисты. Облигации не делятся на части: если номинальная стоимость 10 тысяч рублей, то при «потолке» в 27 тысяч рублей выйдет только две облигации этого выпуска. Максимум, что можно сделать с оставшимися 7 тысячами рублей, — взять 7 облигаций по 1000 рублей, но при условии, что такие есть в наличии (выпущенный объем бумаг, особенно такого номинала, может быть оперативно распродан). Зачем тут калькулятор — вопрос. Он, возможно, потребовался бы, если облигации были номиналом 5000 евро. Но и тут в уме можно посчитать, что две такие облигации выйдет при официальном курсе евро до 2,7 рубля, если он выше, то одна.





В тему

Ранее адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несет ответственность за их достоверность.

