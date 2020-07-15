Открытие Полоцкого путепровода, повышение доходов белорусов, развитие туризма и уборочная кампания. Подробности поездки Президента в Витебскую область

Источник материала: ОНТ

Жизнь в регионах не должна уступать жизни в столице. Это один из главных посылов Президента. Звучал он сегодня и в Витебске, где Александр Лукашенко встретился с активом области. За три часа успели обсудить многое: от задач локальных (например, развитие туристического потенциала региона) до тех, что предстоит решать всей стране. Здесь и ставка на экспорт, и защита внутреннего рынка, и повышение доходов белорусов.

Говорили также о модернизации дорожной сети. К вопросу Президент относится с большим вниманием. Дороги в регионах – это ведь торговля, логистика, а порой – вопрос жизни и смерти. Никакого преувеличения!

Напомним, в начале недели открыт мост через Сож. Сегодня – Полоцкий путепровод. Это одна из важнейших транзитных артерий региона. Транспортный узел соединяет две части областного центра и ведёт в Россию и Латвию.

Возведение удобной и современной развязки было жизненно необходимым. Об этом хорошо знают местные жители. Ведь неудобства растянулись на полтора года. Поэтому строители не просто уложись в срок, но и сдали объект с опережением. Успели как раз к «Славянскому базару».

Что такое Витебская область для страны? Если в цифрах, то 15% всего промышленного производства, а если в знакомых каждому брендах, то это оршанский лён, обувь «Марко», телевизоры «Витязь», не говоря уже о нефтехимическом гиганте «Нафтане»! А совсем скоро можно будет сказать – все дороги ведут в «Болбасово». Промышленно-логистический комплекс через несколько лет сможет принимать 2 млн т грузов. Как и везде, есть свои сложности. Сельское хозяйство в Витебской области долгое время считалось делом рискованным. Но аграрное реформирование последних лет (как бы громко это ни звучало) дало плоды. И сегодня тот редкий случай, когда, пролетев над полями, Президент не сделает замечаний.

Вообще, формат встречи с активом успел стать традиционным. Губернатор – с кратким докладом. На здравоохранение – четверть областного бюджета, на образование – треть. Чтобы не сыпать цифрами, возьмём всего один показатель. За 25 лет уровень малообеспеченности в области снизился с 50% до 6%. Как говорится, комментарии излишни.

Витебщину Президент называет своей землёй – здесь родился, вырос. И перед земляками держать ответ Александру Лукашенко не страшно.

Говорить о дальнейшем региональном развитии, конечно, будут – тут и туризм, новые дороги, инновации, но нам в этом смысле интереснее посылы, актуальные для всей страны. И если уж говорить о потребностях – то, что часто называем социалкой, – их удовлетворение тесно связано с реальным сектором.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Больше 110-120 государств получают нашу продукцию. Это величайшее достижение. Завоевать новые рынки не так просто. Но мы это сделали. В новой пятилетке экспорт будет основным направлением. Без валюты не может быть страны. И мы эту валюту должны заработать».

Не просить, не ждать у моря погоды, а именно заработать. Президент скажет так: стоит поучиться у Запада, как зарабатывать деньги. И Беларусь – прилежный ученик. Но жить по чужой указке не намерена.

Да и в экономике, убеждён Президент, нужно учиться отстаивать своё мнение и быть независимым. Ту же Витебскую область Президент критикует за излишнюю, по его мнению, зависимость от поставок нефти из России, да и в целом от энергетического рынка соседней страны. К слову, на Россию приходится больше половины экспорта области. Александр Лукашенко настаивает: нужно, с одной стороны, расширять рынки сбыта, а с другой – защищать свой внутренний рынок. И это одна из задач будущей пятилетней программы.

Разрушать ведь несложно, возводить – куда труднее. Но что такое не сносить, а строить, Президенту в Витебске покажут наглядно. Впрочем, чтобы понять, зачем Витебску новый мост, стоит показать, что происходит в городе утром.

Так в утренний час пик выглядят узкие улочки в объезд Полоцкого путепровода, хотя теперь правильнее говорить «выглядели» в прошедшем времени. Этот мост ведёт из Витебска к старейшему белорусскому городу, отсюда и название. Направление – популярное, здесь сотни машин, но всего две полосы.

Дмитрий Соловьёв, житель г. Витебска: «С тех пор как закрыли тот мост, здесь просто коллапс, раньше такого не было, у нас в Витебске фактически не бывает пробок».

Олег Золотухо, житель г. Витебска: «Проще было пешком дойти, чем на маршрутке ехать, ты выходишь там, идешь пешком, а твоя маршрутка сюда только подъезжает».

Неудобство вынужденное. Путепроводу ведь больше века, только с последнего ремонта уже шесть десятков разменял. Но вместо пенсии – новая жизнь. Стратегический для города объект Президент инспектирует лично. В последние годы хватало возможностей убедиться: восстанавливать мосты белорусские строители умеют. А с этим путепроводом, кажется, превзошли сами себя: при нормативном сроке в четыре года управились всего за полтора.

Сергей Вашкевич, генеральный директор предприятия «Мостострой»: «Власти пошли навстречу, все вместе, заказчик, все дружно закрыли мост. И железную дорогу уже перекидывали один раз».

Сократив сроки, удалось и сэкономить. «Банк развития» открыл кредитную линию в 100 млн руб. на три года. Подключились бюджет и спонсоры. В итоге банку возвращать меньше, ещё и в местной казне деньги остались. Куда потратить их, губернатор знает. К современному мосту должна вести такая же современная дорога.

Ещё один важный для логистики Витебска проект – объездная дорога вокруг города. Забегая вперёд, это единственное, о чём Президента просят местные жители. К слову, к ним Александр Лукашенко добрался на трамвае. В городе на Двине даже по мосту проходят рельсы.

В центре моста тем временем собрались все причастные. Они и сами порядком страдали в отсутствие городской артерии.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Самые тяжелые времена скитаний по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже. Очень важно, что мы этот объект сдаем к нашему "Славянскому базару" - приедут гости и увидят современный, красивый город. Получилась очень удобная развязка. Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу. Это важнейшая дорога, и мы ее сделали».

Впредь без работы строители мостов в Беларуси не останутся. Президент напомнил: в ближайшие годы необходимо реконструировать 18 крупных и ещё 40 небольших мостов. А достойному труду и зарплата под стать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вот наказ всем начальникам - чтобы у строителей-мостовиков не было нареканий на зарплаты. Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату. Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроевцев, далеко не каждая страна может построить мост. Мы это умеем делать. Но чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату».

Речь зашла и о необходимой Витебску объездной дороге. Это единственный областной город, где весь транзит вынужденно идёт через центр. Осталось провести 10 км кольцевой, это 120 млн руб. И решение уже принято.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сделаете проект – я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Вокруг всех городов (в Могилеве тоже маленький участок остался) мы сделали эти обходы, надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если Президентом не буду, деньги найдем».

В подарок Президенту – картина. Ну, а о подарке для местных жителей и говорить нечего. Ближе к вечеру движение по Полоцкому путепроводу открыто. И хоть к завтрашнему открытию «Славянского базара» в Витебск съехались тысячи гостей, в вечерний час пик заторов на этой дороге нет – впервые за полтора года.

Фото: БЕЛТА

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