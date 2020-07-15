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Открытие Полоцкого путепровода, повышение доходов белорусов, развитие туризма и уборочная кампания. Подробности поездки Президента в Витебскую область
Источник материала: ОНТ
Жизнь в регионах не должна уступать жизни в столице. Это один из главных посылов Президента. Звучал он сегодня и в Витебске, где Александр Лукашенко встретился с активом области. За три часа успели обсудить многое: от задач локальных (например, развитие туристического потенциала региона) до тех, что предстоит решать всей стране. Здесь и ставка на экспорт, и защита внутреннего рынка, и повышение доходов белорусов.
Говорили также о модернизации дорожной сети. К вопросу Президент относится с большим вниманием. Дороги в регионах – это ведь торговля, логистика, а порой – вопрос жизни и смерти. Никакого преувеличения!
Напомним, в начале недели открыт мост через Сож. Сегодня – Полоцкий путепровод. Это одна из важнейших транзитных артерий региона. Транспортный узел соединяет две части областного центра и ведёт в Россию и Латвию.
Возведение удобной и современной развязки было жизненно необходимым. Об этом хорошо знают местные жители. Ведь неудобства растянулись на полтора года. Поэтому строители не просто уложись в срок, но и сдали объект с опережением. Успели как раз к «Славянскому базару».
Что такое Витебская область для страны? Если в цифрах, то 15% всего промышленного производства, а если в знакомых каждому брендах, то это оршанский лён, обувь «Марко», телевизоры «Витязь», не говоря уже о нефтехимическом гиганте «Нафтане»! А совсем скоро можно будет сказать – все дороги ведут в «Болбасово». Промышленно-логистический комплекс через несколько лет сможет принимать 2 млн т грузов. Как и везде, есть свои сложности. Сельское хозяйство в Витебской области долгое время считалось делом рискованным. Но аграрное реформирование последних лет (как бы громко это ни звучало) дало плоды. И сегодня тот редкий случай, когда, пролетев над полями, Президент не сделает замечаний.
Вообще, формат встречи с активом успел стать традиционным. Губернатор – с кратким докладом. На здравоохранение – четверть областного бюджета, на образование – треть. Чтобы не сыпать цифрами, возьмём всего один показатель. За 25 лет уровень малообеспеченности в области снизился с 50% до 6%. Как говорится, комментарии излишни.
Витебщину Президент называет своей землёй – здесь родился, вырос. И перед земляками держать ответ Александру Лукашенко не страшно.
Говорить о дальнейшем региональном развитии, конечно, будут – тут и туризм, новые дороги, инновации, но нам в этом смысле интереснее посылы, актуальные для всей страны. И если уж говорить о потребностях – то, что часто называем социалкой, – их удовлетворение тесно связано с реальным сектором.
Не просить, не ждать у моря погоды, а именно заработать. Президент скажет так: стоит поучиться у Запада, как зарабатывать деньги. И Беларусь – прилежный ученик. Но жить по чужой указке не намерена.
Да и в экономике, убеждён Президент, нужно учиться отстаивать своё мнение и быть независимым. Ту же Витебскую область Президент критикует за излишнюю, по его мнению, зависимость от поставок нефти из России, да и в целом от энергетического рынка соседней страны. К слову, на Россию приходится больше половины экспорта области. Александр Лукашенко настаивает: нужно, с одной стороны, расширять рынки сбыта, а с другой – защищать свой внутренний рынок. И это одна из задач будущей пятилетней программы.
Разрушать ведь несложно, возводить – куда труднее. Но что такое не сносить, а строить, Президенту в Витебске покажут наглядно. Впрочем, чтобы понять, зачем Витебску новый мост, стоит показать, что происходит в городе утром.
Так в утренний час пик выглядят узкие улочки в объезд Полоцкого путепровода, хотя теперь правильнее говорить «выглядели» в прошедшем времени. Этот мост ведёт из Витебска к старейшему белорусскому городу, отсюда и название. Направление – популярное, здесь сотни машин, но всего две полосы.
Неудобство вынужденное. Путепроводу ведь больше века, только с последнего ремонта уже шесть десятков разменял. Но вместо пенсии – новая жизнь. Стратегический для города объект Президент инспектирует лично. В последние годы хватало возможностей убедиться: восстанавливать мосты белорусские строители умеют. А с этим путепроводом, кажется, превзошли сами себя: при нормативном сроке в четыре года управились всего за полтора.
Сократив сроки, удалось и сэкономить. «Банк развития» открыл кредитную линию в 100 млн руб. на три года. Подключились бюджет и спонсоры. В итоге банку возвращать меньше, ещё и в местной казне деньги остались. Куда потратить их, губернатор знает. К современному мосту должна вести такая же современная дорога.
Ещё один важный для логистики Витебска проект – объездная дорога вокруг города. Забегая вперёд, это единственное, о чём Президента просят местные жители. К слову, к ним Александр Лукашенко добрался на трамвае. В городе на Двине даже по мосту проходят рельсы.
В центре моста тем временем собрались все причастные. Они и сами порядком страдали в отсутствие городской артерии.
Впредь без работы строители мостов в Беларуси не останутся. Президент напомнил: в ближайшие годы необходимо реконструировать 18 крупных и ещё 40 небольших мостов. А достойному труду и зарплата под стать.
Речь зашла и о необходимой Витебску объездной дороге. Это единственный областной город, где весь транзит вынужденно идёт через центр. Осталось провести 10 км кольцевой, это 120 млн руб. И решение уже принято.
В подарок Президенту – картина. Ну, а о подарке для местных жителей и говорить нечего. Ближе к вечеру движение по Полоцкому путепроводу открыто. И хоть к завтрашнему открытию «Славянского базара» в Витебск съехались тысячи гостей, в вечерний час пик заторов на этой дороге нет – впервые за полтора года.
Фото: БЕЛТА
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Открытие Полоцкого путепровода, повышение доходов белорусов, развитие туризма и уборочная кампания. Подробности поездки Президента в Витебскую область
Жизнь в регионах не должна уступать жизни в столице. Это один из главных посылов Президента. Звучал он сегодня и в Витебске, где Александр Лукашенко встретился с...
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