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Референдум по заводу АКБ обойдется Бресту в 320 тысяч рублей

15.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Такую цифру озвучил мэр Бреста Александр Рогачук на брифинге с представителями СМИ 15 июля.

Референдум по заводу АКБ обойдется Бресту в 320 тысяч рублей

- Процесс организации и проведения референдума по судьбе аккумуляторного завода с точки зрения финансовых затрат полностью совпадает с аналогичным процессом президентских выборов. Для того чтобы обеспечить работу 133 городских участковых избирательных комиссий и провести такой референдум, требуется 320 тысяч рублей. Деньги на эти цели могут быть взяты только из городского бюджета.

Александр Рогачук добавил, что есть два пути организации местного референдума. Первый, когда его объявляет городской Совет депутатов и тогда горсовет выступает с предложением формулировки конкретного вопроса, выносимого на референдум. Но, по словам мэра, с этим не согласны противники строительства предприятия. Второй вариант – регистрация инициативной группы, которая должна собрать 23 тысячи подписей (10 % от наделенных правом голосования жителей) у брестчан для проведения референдума. В этом случае инициатива по формулировке вопроса будет у инициативной группы.

- Но до сих пор инициативная группа не зарегистрирована, - сообщил Александр Рогачук. – Искусственно подогревать эту инициативу власти, разумеется, не будут.

Отвечая на вопрос журналистов о составе участковых комиссий, мэр подчеркнул, что они будут формироваться с максимальным учетом пожелания противников строительства завода АКБ.

Вместе с тем Александр Рогачук сообщил, что на одной из встреч в трудовом коллективе был удивлен тому, что мнения людей относительно завода разделились примерно поровну.

- Я думал, что люди в основном настроены против завода, а теперь вижу, что есть немало сторонников и того, чтобы предприятие работало с соблюдением всех экологических норм.

 
Теги: Брест
 
 
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  Такую цифру озвучил мэр Бреста Александр Рогачук на брифинге с представителями СМИ 15 июля. - Процесс организации и проведения референдума по судьбе...
 
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