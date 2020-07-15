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В Бресте вчера было задержано 45 человек
15.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 июля было задержано 45 человек. Из них 8 отпущены до судебных инстанций в силу разных причин (возраст, пол, состояние здоровья). Остальные ожидают суда в СИЗО. Об этом сообщил председатель городского исполнительного комитета Александр
- Как относиться ко вчерашнему событию? Конечно, как к нарушению порядка.
По поводу задержанных журналистов Александр Степанович ответил, что у него такой информации нет.
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14 июля было задержано 45 человек. Из них 8 отпущены до судебных инстанций в силу разных причин (возраст, пол, состояние здоровья). Остальные ожидают суда в СИЗО. Об...
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