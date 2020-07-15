В Бресте вчера было задержано 45 человек

Источник материала: Виртуальный Брест

14 июля было задержано 45 человек. Из них 8 отпущены до судебных инстанций в силу разных причин (возраст, пол, состояние здоровья). Остальные ожидают суда в СИЗО. Об этом сообщил председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук во время встречи со СМИ.





- Как относиться ко вчерашнему событию? Конечно, как к нарушению порядка.

По поводу задержанных журналистов Александр Степанович ответил, что у него такой информации нет.