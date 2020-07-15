|
Лица, прибывшие из России, теперь не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней
15.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.
Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена Российская Федерация.
Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.
Напомним, что в отношении лиц, прибывших в Беларусь из стран, исключенных из данного перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)