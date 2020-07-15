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МИД направил приглашения международным организациям, которые ведут наблюдение за выборами
Источник материала: ОНТ
Министерство иностранных дел направило приглашения в адрес международных организаций, которые ведут наблюдение за выборами.
Сделано это, как и положено - после регистрации кандидатов на высший пост.
Приглашения направлены в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Их представители традиционно наблюдают за выборами в Беларуси. Ожидается, что в ближайшие дни Национальное собрание направит приглашения по линии парламентских структур – парламентскому собранию Союза Беларуси и России, парламентским ассамблеям СНГ, ОБСЕ и Совета Европы. Беларусь открыта и готова создать все условия для эффективной работы иностранных наблюдателей на выборах – подчеркнули в МИД.
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Министерство иностранных дел направило приглашения в адрес международных организаций, которые ведут наблюдение за выборами. Сделано это, как и положено - после...
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