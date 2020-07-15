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На Донбассе погиб военный медик из Беларуси
Источник материала: Партизан
Во время боевых действий на Донбассе погиб белорус Николай Ильин – военный медик и политэмигрант.
Как пишет
Ильин жил в Эстонии и получил гражданство. После начала войны на Донбассе приехал в Украину и записался в добровольцы. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты в качестве военного медика.
Как пишет Андрей Стрижак, Ильин погиб 13 июля во время эвакуации тела погибшего украинского бойца.
«Группа шла в белых касках и с опознавательными знаками, была договоренность о прекращении огня. Однако, со стороны неподконтрольной Украине начался обстрел эвакогруппы. Николай и его коллеги начали отход, однако одного из бойцов ранило и наш земляк вернулся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент Николай получил смертельное ранение».
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Во время боевых действий на Донбассе погиб белорус Николай Ильин – военный медик и политэмигрант.
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