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На Донбассе погиб военный медик из Беларуси

15.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время боевых действий на Донбассе погиб белорус Николай Ильин – военный медик и политэмигрант.

На Донбассе погиб военный медик из Беларуси
Как пишет informnapalm.org, Николай Ильин в начале 2000-х был активистом «Молодого фронта» и одним из лидеров Могилевского отделения «Зубра». Неоднократно задерживался, подвергся судебному преследованию. Во время разгона Площади 2006 года был сильно избит милиционерами, потерял сознание и был госпитализирован. Из-за политического преследования был вынужден эмигрировать, передает "Белсат".

Ильин жил в Эстонии и получил гражданство. После начала войны на Донбассе приехал в Украину и записался в добровольцы. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты в качестве военного медика.

Как пишет Андрей Стрижак, Ильин погиб 13 июля во время эвакуации тела погибшего украинского бойца.

«Группа шла в белых касках и с опознавательными знаками, была договоренность о прекращении огня. Однако, со стороны неподконтрольной Украине начался обстрел эвакогруппы. Николай и его коллеги начали отход, однако одного из бойцов ранило и наш земляк вернулся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент Николай получил смертельное ранение».
 
 
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Во время боевых действий на Донбассе погиб белорус Николай Ильин – военный медик и политэмигрант.
 
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