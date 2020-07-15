Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой

Источник материала: Tut.by

Белорусский боец Дмитрий Шакута, неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который ранее пригласил на ринг Александра Лукашенко.





— Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной, — сказал Шакута в Instagram.

Напомним, причиной вызова на бой президента, по словам Прокопьева, стало оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.

Ранее белорусского ресторатора поддержал тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский.