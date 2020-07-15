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Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой
Источник материала: Tut.by
Белорусский боец Дмитрий Шакута, неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который ранее
— Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной, —
Напомним, причиной вызова на бой президента, по словам Прокопьева, стало оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.
Ранее белорусского ресторатора
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Шакута - неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу.
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