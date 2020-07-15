Новый автомобиль Volkswagen Polo 2020 презентовали в Минске: лифтбек, современная «начинка», доступная цена

Источник материала: ОНТ

Минске: лифтбек, современная «начинка», доступная цена" class="one-news__figure-img">

В Минске презентовали новый автомобиль Volkswagen Polo 2020. Преемник популярной модели получил новые технологические и дизайнерские решения. Авто на рынке Беларуси уже 10 лет, так что Polo можно считать действительно долгожданным. Эксперты авторынка предрекают новинке не меньший успех, чем предшественнику.

Так ярко, в лучах минского заката публике представили новый Volkswagen Polo 2020. Модель Polo – ветеран на рынке, продержался 10 лет – дольше коллег по классу. Компания не побоялась презентовать новинку в непростой год. Пандемия отрицательно повлияла на рынок новых авто – продажи значительно сократились. Но даже в условиях, далеких от идеала, уверены, что новинка будет востребована.

Марина Рудакова, управляющий группы Volgswagen в Беларуси: «Это лидер продаж. Polo представлен в самом большом сегменте, и сейчас новый Polo расширит свою целевую аудиторию. И конечно, мы имеем грандиозные планы. И на этот год, и на последующие. У Volkswagen представлена большая линейка – это и Tiguan, мы ожидаем и Jetta, Polo – это действительно наш лидер и гордость нашей марки».

Ольга Шинкевич, PR-менеджер группы Volgswagen в Беларуси: «Нам очень хотелось показать, что Volkswagen изменился. Он стал более эмоциональным, характерным, молодежным. И именно это место, где мы находимся сейчас, максимально смогло передать ту атмосферу свободы и легкости, которая присутствует у нашего бренда».

Новому Polo постарались придать индивидуальность. Основной посыл – автомобиль может и должен вызывать эмоции от езды и удовлетворять потребности каждого клиента. Преемник легендарной модели стал лифтбеком, а значит, увеличился в размере кузов и багажник. Поработали над дизайном, впервые представили обновленный логотип, скрыв за ним камеру. Оценить новинку смогут молодые автомобилисты: для них – современная «начинка». Автомобилисты постарше традиционно выбирают Polo за надежность и безопасность.

Дмитрий Попов, тренер по продукту: «Для Polo вообще предлагаются эксклюзивные опции, в частности это цифровая приборная панель, это конструкция камеры заднего вида – она доступна только на Polo лифтбек. Это прекрасный зимний пакет, который включает в себя подогрев всех 4-х сидений. Зимний старт занимает при -10-15°C не более 3-4 минут».

Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Даже в базовую включены опции, за которые обычно приходилось доплачивать. Стартовая цена – 27900 руб. Познакомиться с новинкой и выбрать свой Polo уже можно в салонах Volkswagen, записавшись на тест-драйв.

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