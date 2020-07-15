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Новый автомобиль Volkswagen Polo 2020 презентовали в Минске: лифтбек, современная «начинка», доступная цена
Источник материала: ОНТМинске: лифтбек, современная «начинка», доступная цена" class="one-news__figure-img">
В Минске презентовали новый автомобиль Volkswagen Polo 2020. Преемник популярной модели получил новые технологические и дизайнерские решения. Авто на рынке Беларуси уже 10 лет, так что Polo можно считать действительно долгожданным. Эксперты авторынка предрекают новинке не меньший успех, чем предшественнику.
Так ярко, в лучах минского заката публике представили новый Volkswagen Polo 2020. Модель Polo – ветеран на рынке, продержался 10 лет – дольше коллег по классу. Компания не побоялась презентовать новинку в непростой год. Пандемия отрицательно повлияла на рынок новых авто – продажи значительно сократились. Но даже в условиях, далеких от идеала, уверены, что новинка будет востребована.
Новому Polo постарались придать индивидуальность. Основной посыл – автомобиль может и должен вызывать эмоции от езды и удовлетворять потребности каждого клиента. Преемник легендарной модели стал лифтбеком, а значит, увеличился в размере кузов и багажник. Поработали над дизайном, впервые представили обновленный логотип, скрыв за ним камеру. Оценить новинку смогут молодые автомобилисты: для них – современная «начинка». Автомобилисты постарше традиционно выбирают Polo за надежность и безопасность.
Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Даже в базовую включены опции, за которые обычно приходилось доплачивать. Стартовая цена – 27900 руб. Познакомиться с новинкой и выбрать свой Polo уже можно в салонах Volkswagen, записавшись на тест-драйв.
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Новый автомобиль Volkswagen Polo 2020 презентовали в Минске: лифтбек, современная «начинка», доступная цена
В Минске презентовали новый автомобиль Volkswagen Polo 2020. Преемник популярной модели получил новые технологические и дизайнерские решения. Авто на рынке Беларуси уже 10...
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