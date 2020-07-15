Генеральный прокурор Республики Беларусь посетил с рабочим визитом Волковысское ОАО «Беллакт»

Источник материала: Новости Волковыска

Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк с рабочим визитом посетил Волковысское ОАО «Беллакт» , где провел прием граждан по личным вопросам. В мероприятии принял участие также прокурор Гродненской области Виктор Корзун, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Справочно. ОАО «Беллакт» – высокотехнологичное предприятие с полувековой историей, которое изготавливает детское питание, молочные продукты, питание для беременных и кормящих женщин. Это единственный в Беларуси и крупнейший в СНГ производитель сухого детского питания.

В ходе визита глава надзорного ведомства ознакомился со структурой предприятия и палитрой производимых товаров, поинтересовался соблюдением трудовых прав работников, мерами по улучшению финансового состояния акционерного общества.

Обеспечение законности в сфере экономики – стратегическая задача деятельности прокуратуры. Поэтому особый интерес у Генпрокурора вызвали инновационные идеи директора ОАО «Беллакт» Александра Яроцкого о возможных путях совершенствования работы предприятия и его модернизации.

Вопросы, озвученные тремя гражданами в ходе личного приема, поручено детально изучить прокурору Волковысского района. Все обращения взяты на контроль. Два из них касались взаимоотношений с соседями, третье – выполнения алиментных обязательств.



