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Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию

15.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав Беларуси исключил Россию из карантинного списка.




В пресс-службе Минздрава сообщили, что со среды, 15 июля, Россия исключена из так называемого карантинного списка стран.

Ранее, 9 июля, двухнедельную самоизоляцию отменили для пребывающих еще из 12 государств.

- С 15 июля лицам, прибывающих из России, больше не обязательно отправляться на самоизоляцию на 14 календарных дней, - уточнили в ведомстве.

Напомним, после совещания с премьер-министром России глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что авиа и железнодорожное сообщение с Беларусью будет возобновлено в ближайшее время.
 
 
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Минздрав Беларуси исключил Россию из карантинного списка.
 
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