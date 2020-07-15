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Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию
Источник материала: Партизан
Минздрав Беларуси исключил Россию из карантинного списка.
В пресс-службе Минздрава
Ранее, 9 июля, двухнедельную самоизоляцию отменили для пребывающих еще из 12 государств.
- С 15 июля лицам, прибывающих из России, больше не обязательно отправляться на самоизоляцию на 14 календарных дней, - уточнили в ведомстве.
Напомним, после совещания с премьер-министром России глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что авиа и железнодорожное сообщение с Беларусью будет возобновлено в ближайшее время.
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Минздрав Беларуси исключил Россию из карантинного списка.
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