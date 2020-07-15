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Работа студенческих отрядов в Беларуси в самом разгаре: где трудится и как проводит время молодежь?
Источник материала: ОНТ
Первая зарплата и весомый вклад в развитие города или даже страны. В Беларуси в самом разгаре работа студенческих отрядов. Молодые люди трудятся в сельском хозяйстве и на предприятиях, облагораживают памятные места и строят знаковые объекты. О том, как зарабатывают ударники и почему многие лето без студотрядов не представляют.
Практика и ещё раз практика. Будущие пекари, укладчики, тестоводы, а сейчас студенты колледжа месяц отрабатывают знания. Отряд имени Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева трудится в настоящих цехах. Пока к магии создания хлеба они не прикасаются, но вот с готовой продукцией управляются легко.
Девушки трудятся в две смены. В это время штатные сотрудники могут сходить в отпуск. А студентки за месяц на него заработают, ну или приобретут заветный гаджет. В общем, как и полагается, потратят свою зарплату на себя. А командир сельскохозяйственного отряда «Родны» грезит о подарке маме – каком? Решил не говорить, но признался, что не хватает 300 рублей, их он заработает здесь, в питомнике, останется ещё и для себя, но если будет ударно трудиться.
Довольны и в питомнике, сейчас 15 бойцов отряда – это половина всех сотрудников предприятия. На поле в 100 гектаров больше трети – фронт работы студентов.
Стройка, сборка техники, реконструкция захоронений. Всего только в этом году будет создано больше тысячи отрядов, для более чем 30 тыс. студентов. Уже сегодня на объектах страны работают больше половины от намеченного количества бойцов.
Могут претендовать студенты на зарплату в тысячу, а то и больше. Всё зависит от выработки и сложности объекта. Неоценимым останется опыт. Ведь совсем неплохо, чтобы будущий учитель умел строить или математик – полоть грядки. А ещё – это новые знакомства. После работы у молодёжи начинается другая жизнь: спорт, прогулки и песни под гитару. И ради такого досуга сюда возвращаются снова и снова.
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Первая зарплата и весомый вклад в развитие города или даже страны. В Беларуси в самом разгаре работа студенческих отрядов. Молодые люди трудятся в сельском...
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