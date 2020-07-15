Работа студенческих отрядов в Беларуси в самом разгаре: где трудится и как проводит время молодежь?

Источник материала: ОНТ

Первая зарплата и весомый вклад в развитие города или даже страны. В Беларуси в самом разгаре работа студенческих отрядов. Молодые люди трудятся в сельском хозяйстве и на предприятиях, облагораживают памятные места и строят знаковые объекты. О том, как зарабатывают ударники и почему многие лето без студотрядов не представляют.

Практика и ещё раз практика. Будущие пекари, укладчики, тестоводы, а сейчас студенты колледжа месяц отрабатывают знания. Отряд имени Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева трудится в настоящих цехах. Пока к магии создания хлеба они не прикасаются, но вот с готовой продукцией управляются легко.

Девушки трудятся в две смены. В это время штатные сотрудники могут сходить в отпуск. А студентки за месяц на него заработают, ну или приобретут заветный гаджет. В общем, как и полагается, потратят свою зарплату на себя. А командир сельскохозяйственного отряда «Родны» грезит о подарке маме – каком? Решил не говорить, но признался, что не хватает 300 рублей, их он заработает здесь, в питомнике, останется ещё и для себя, но если будет ударно трудиться.

Никита Михалькович: «Это самая первая моя работа, и я рад, что попал сюда вместе со своими друзьями. Это очень интересная и весёлая работа. Плюсы – это то, что мы всегда на солнце, и ещё плюсы, что мы можем с друзьями общаться целый день».

Довольны и в питомнике, сейчас 15 бойцов отряда – это половина всех сотрудников предприятия. На поле в 100 гектаров больше трети – фронт работы студентов.

Дмитрий Колбанов, заместитель директора учебно-опытного предприятия «Щёмыслица» БГУ: «Смотрю на них и сам даже бодрюсь. Когда они после дождя идут полоть с улыбками, с какими-то шутками. Доверяем самую тяжёлую работу, которую уже наши сотрудники в силу возраста не могут осилить. Это прополка, вынос сорняков, это всё тяжёлые работы на поле».

Стройка, сборка техники, реконструкция захоронений. Всего только в этом году будет создано больше тысячи отрядов, для более чем 30 тыс. студентов. Уже сегодня на объектах страны работают больше половины от намеченного количества бойцов.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Объекты в Островце, там наши ребята трудятся на самых различных объектах, строительство школ. Строительство спортивных и других объектов. Один из самых масштабных таких отрядов – это всебелорусский производственный проект «Атлант 20/20». Там порядка 800 человек будет трудиться в течение всего года. Самая жаркая пора – это лето, там ребята трудятся и в дневные, и в ночные смены».

Могут претендовать студенты на зарплату в тысячу, а то и больше. Всё зависит от выработки и сложности объекта. Неоценимым останется опыт. Ведь совсем неплохо, чтобы будущий учитель умел строить или математик – полоть грядки. А ещё – это новые знакомства. После работы у молодёжи начинается другая жизнь: спорт, прогулки и песни под гитару. И ради такого досуга сюда возвращаются снова и снова.

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