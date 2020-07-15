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Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В планах на ближайшее время строительство 18 новых мостов и реконструкция 32 уже существующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Северная область – речной регион. Только по трассе Минск – Витебск необходим неотложный ремонт четырех мостов. Общая стоимость работ – 60 тысяч рублей. А это, к слову сказать, новые компетенции. Белорусы не превратились в нацию маркетологов и менеджеров.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроевцев, далеко не каждая страна может построить мост. Мы это умеем делать. Но, чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату. Это не потому, что перед выборами я говорю, если не работают, то и зарплаты нет. Вот и все выборы. Но если есть работа, если работают и создают за полтора года такие памятники, это дорогого стоит.
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Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»
Новости Беларуси. В планах на ближайшее время строительство 18 новых мостов и реконструкция 32 уже существующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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