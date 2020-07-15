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Медработникам предлагают квартиры со скидкой в 20% в комплексе «Минск Мир»

15.07.2020 22:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медработникам предлагают квартиры со скидкой в 20% в комплексе «Минск Мир»Минск Мир»" class="one-news__figure-img">

Застройщик, который реализует в столице крупнейший инвестиционный проект, разработал специальную программу поддержки медицинских работников при покупке жилья и предусмотрел снижение стоимости квартир до 20% в комплексе «Минск Мир». Для врачей, медсестер, всего персонала больниц, поликлиник, станций скорой помощи, медицинских центров из любого населенного пункта Беларуси. Как это работает и как медицинским работникам улучшить свои жилищные условия?

Премиальный комплекс, который строят по принципу «города в городе» и лучшие условия для покупки. Медработникам предлагают квартиры по специальной программе в «Минск Мире», который олицетворяет завтрашний день белорусской столицы.

Новый современный город, в котором спланировано всё до мелочей. Именно он признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для города это самый значимый инвестиционный проект.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Акции поддержки медиков проходят по всему миру. Специальная программа для белорусских медиков – это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться – не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Они жертвовали собственным благополучием и рисковали, чтобы исполнить свой долг. Мы считаем, что работа белорусских медиков заслуживает самого глубокого уважения».

В Беларуси осуществляются государственные проекты по поддержке медицинских работников. Инициатива бизнеса – пример социальной ответственности компании, показывающий, что она ориентирована на решение насущных вопросов людей.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от финансовых условий покупки жилья. Будет ли семья медиков оплачивать квартиру собственными средствами, кредитными ресурсами или покупать в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе "Минск Мир"».

Специальной программой могут воспользоваться и члены семей медицинских работников, их близкие родственники.

«Минск Мир» активно строится. В каждом квартале будет или школа, или детский сад. Всего 7 школ и 12 садов. И другие общественные объекты. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр. Много коммерческих помещений. В каждом квартале – кафе, рестораны, магазины, объекты сервиса.

Деловым сердцем станет Международной финансовый центр. Рядом с ним строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр и новый городской парк. Всё удобно и под рукой. Так реализуется принцип «города в городе». А до площади Независимости всего несколько станций на метро (станции строятся) или 5 минут на машине.

Дома сдаются с опережением графика. К концу года ключи получат жители 20 домов в 4-х кварталах. Дома современные. Потолки от 2,70 метров. Панорамное остекление, лобби вместо подъездов, скоростные лифты премиального производителя. Свободные планировки. От студий до апартаментов площадью до 85 кв. м. Недавно начались продажи в домах «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». Они будут сданы через год. Сейчас на квартиры действует еще и летняя акция. До конца августа цены снижены ещё больше. А если покупать квартиру через сайт застройщика, то и выгода в 5 тыс. рублей.

Напомним, что программа для медиков работает при любом способе покупки. Можно использовать кредит Беларусбанка. В первый год ставка по кредиту менее 4% на 20 лет в белорусских рублях. «Белорусский народный банк» возобновил кредитования квартир. Длительная, до 120 месяцев рассрочка от застройщика – очень удобный вариант для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Ни поручителей, ни справок о доходах!

Повторимся, программа поддержки медиков действует до конца года, а летняя акция – до конца августа. Лето в разгаре. И нет причин откладывать покупку мечты на потом!

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Теги: Минск
 
 
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