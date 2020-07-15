На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полоцкий путепровод был на личном контроле у Президента. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»









Здесь и те, кто строил путепровод, и те, кому по нему ездить. День-то знаковый. О наведенном мосту в Витебске Президенту будет напоминать и эта картина. Пейзаж нашей Беларуси. Такое не повторить. А в остальном...













Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Берегите себя, всё остальное мы купим. Спасибо вам!





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