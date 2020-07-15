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На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

15.07.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полоцкий путепровод был на личном контроле у Президента. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

Здесь и те, кто строил путепровод, и те, кому по нему ездить. День-то знаковый. О наведенном мосту в Витебске Президенту будет напоминать и эта картина. Пейзаж нашей Беларуси. Такое не повторить. А в остальном...

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Берегите себя, всё остальное мы купим. Спасибо вам!

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Полоцкий путепровод был на личном контроле у Президента. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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