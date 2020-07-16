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Мужчина купил частный остров неподалеку от Ирландии за 5,5 миллиона евро, ни разу его не осмотрев

16.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина купил частный остров неподалеку от Ирландии за 5,5 миллиона евро, ни разу его не осмотрев

Богатый, неназванный европеец купил остров у берегов Ирландии за 5,5 млн евро. При этом он ни разу там не был. Об это сообщает The Guardian.

Перед покупкой мужчине показали остров в онлайн-формате. Сам остров площадью 64 гектара. Там нет постоянного населения, но есть семь домов, пирс, вертолетная площадка, спортзал и теннисный корт, три пляжа, а также собственная канализация и система электро- и водоснабжения.

Посредник сделки отметил, что будущий владелец влюбился в пейзаж. Это станет умиротворяющим убежищем от суеты.

Фото: Private Islands

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Богатый, неназванный европеец купил остров у берегов Ирландии за 5,5 млн евро. При этом он ни разу там не был. Об это сообщает The Guardian. Перед покупкой мужчине показали...
 
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