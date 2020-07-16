|
Мужчина купил частный остров неподалеку от Ирландии за 5,5 миллиона евро, ни разу его не осмотрев
Источник материала: ОНТ
Богатый, неназванный европеец купил остров у берегов Ирландии за 5,5 млн евро. При этом он ни разу там не был. Об это
Перед покупкой мужчине показали остров в онлайн-формате. Сам остров площадью 64 гектара. Там нет постоянного населения, но есть семь домов, пирс, вертолетная площадка, спортзал и теннисный корт, три пляжа, а также собственная канализация и система электро- и водоснабжения.
Посредник сделки отметил, что будущий владелец влюбился в пейзаж. Это станет умиротворяющим убежищем от суеты.
Фото: Private Islands
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Богатый, неназванный европеец купил остров у берегов Ирландии за 5,5 млн евро. При этом он ни разу там не был. Об это сообщает The Guardian. Перед покупкой мужчине показали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)