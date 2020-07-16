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Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До главного музыкального события этого лета остается менее суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля прозвучат фанфары XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральной локацией традиционно будет Летний амфитеатр. Все мероприятия форума пройдут только на открытых площадках.
Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Такие кадры обычно остаются, что называется, в кулуарах. А ведь это еще одна деталь, которая объединяет причастных. Да и здесь не скрывают: обстоятельство года 2020 (вирус) на количестве, а уж тем более на качестве не сказалось.
Ксения Галецкая, обладательница Гран-при XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Анастасия Ляховская, сотрудник службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Именитые артисты и делегации уже вовсю прибывают в город на Двине. Правда, есть одна особенность: зрители в 2020 году не смогут дарить кумирам цветы, зато исполнители, как всегда, готовы дарить песни и эмоции.
Александр Солодуха на саундчеке. Он отнюдь не гость – друг фестиваля, ощутивший на себе, что здесь «слаще всех наград – любовь», как и заведено в его песне.
Кристина Федорович:
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
16 июля улицы Витебска станут точкой переплетения «семи ветров»: музыки, театра, перфоманса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства. Все завесы тайны приоткроются через считанные часы. Единственной печалью организаторов стала невозможность провести в 2020 году уже полюбившуюся акцию «Поцелуй на ветру», но и здесь нашли альтернативу.
Кристина Федорович:
Организаторы предлагают установить рекорд. Для этого надо сделать фотографию на фоне облаков, воздушных шаров или фейерверка. А он обещает быть зрелищным, как и сам фестиваль.
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Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»
Новости Беларуси. До главного музыкального события этого лета остается менее суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля прозвучат фанфары XXIX...
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