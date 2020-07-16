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Беспилотный шаттл и стильный электромотоцикл. В «Великом камне» устроили показ белорусского экотранспорта
Источник материала: Tut.by
День электротранспорта в индустриальном парке «Великий камень» прошел скромно. Беларусь все еще не может похвастаться действительно массовыми и серийными разработками, не считая электробусов. Их произведено уже под сотню штук. Но все-таки AUTO.TUT.BY увидел кое-что интересное.
«Тема актуальная и перспективная», «широкая линейка электрического транспорта», «увеличение доли электротранспорта», «развитие инновационных производств» — все это мы слышали раньше. И видели практически все экспонаты, выставленные вчера в «Великом камне».
Электробусы от
История с
ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» НАН Беларуси выкатил линейку двухколесного электрического транспорта — мотоцикл в стиле кафе-рейсера на базе MINSK и парочку электроскутеров. Но и это мы видели раньше.
А вот стильный электромотоцикл с хлестким названием PUNCH (удар) видим впервые. Это полностью собственная разработка белорусской компании «Кейджи Импекс». Электромотоцикл оснащается съемными батареями, а на одном заряде может проехать до 100 км. В ближайшее время мы проведем тест-драйв новинки и расскажем о перспективах на серийный выпуск.
А вот апофеозом мероприятия стали тестовые поездки на беспилотном шаттле по территории индустриального парка. Это совместный белорусско-китайский проект, которым занимаются сразу несколько компаний.
Проезжает светофоры, пропускает пешеходов и встречный транспорт. Здесь на каждом перекрестке висят камера и передающий роутер. А в шаттле — приемник сигнала. Таким образом шаттл всегда знает, какой свет горит или скоро загорится. Окружающее пространство «сканируется» тремя лидарами, которые могут распознавать препятствия в виде столбов, пешеходов, бордюров, других автомобилей.
Нельзя сказать, что этот шаттл — полностью автономная машина. Его задача — ездить из пункта А в пункт Б по заранее прописанному маршруту. То есть шаттл не умеет ориентироваться на дороге самостоятельно — у него не прописана возможность «видеть», например, разметку. Поэтому сначала маршрут проезжает оператор, «карта» с привязкой к траектории прописывается в памяти шаттла. Точность позиционирования — до 5 см. Если дорога, например, многополосная, то электробус поедет только по той полосе, что прописана в маршруте. Но при появлении препятствия в полосе шаттл может его безопасно объехать.
Шаттл оборудован кондиционером, который включается автоматически. Технические характеристики отвечают поставленным задачам — батарея на 32 кВт·ч обеспечивает запас хода до 160 км при скорости движения 15−20 км/ч.
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Беспилотный шаттл и стильный электромотоцикл. В «Великом камне» устроили показ белорусского экотранспорта
Мы побывали на Дне электротранспорта в индустриальном парке «Великий камень».
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