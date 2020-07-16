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Беспилотный шаттл и стильный электромотоцикл. В «Великом камне» устроили показ белорусского экотранспорта

16.07.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День электротранспорта в индустриальном парке «Великий камень» прошел скромно. Беларусь все еще не может похвастаться действительно массовыми и серийными разработками, не считая электробусов. Их произведено уже под сотню штук. Но все-таки AUTO.TUT.BY увидел кое-что интересное.


День электротранспорта не порадовал большим количеством новых разработок

«Тема актуальная и перспективная», «широкая линейка электрического транспорта», «увеличение доли электротранспорта», «развитие инновационных производств» — все это мы слышали раньше. И видели практически все экспонаты, выставленные вчера в «Великом камне».


Электробусы от МАЗа и «Белкоммунмаша» мы уже хорошо изучили. Эти два городских «перевозчика» представляют различные подходы к экотранспорту. Мазовцы сделали ставку на дальность хода, которая достигает 300 км, но при этом электробус долго заряжается. Техника «Белкоммунмаша» на суперконденсаторах имеет небольшой запас хода, порядка 20−30 км, но при этом существенно меньшее время зарядки — буквально несколько минут.


Перспективный Joylong IFLY EF5 в роли белорусской разработки спрятался за стройным рядом массовых электрокаров

История с белорусским легковым электрокаром, кажется, застыла на стадии единственного ходового прототипа на базе китайского минивэна Joylong IFLY EF5.


Электромотоцикл от «Оптрона» выглядит стильно, имеет привод на оба колеса, но к массовому производству пока не готов

ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» НАН Беларуси выкатил линейку двухколесного электрического транспорта — мотоцикл в стиле кафе-рейсера на базе MINSK и парочку электроскутеров. Но и это мы видели раньше.


Новинка, с который мы еще не были знакомы, — электромотоцикл белорусской разработки с хлестким названием PUNCH

А вот стильный электромотоцикл с хлестким названием PUNCH (удар) видим впервые. Это полностью собственная разработка белорусской компании «Кейджи Импекс». Электромотоцикл оснащается съемными батареями, а на одном заряде может проехать до 100 км. В ближайшее время мы проведем тест-драйв новинки и расскажем о перспективах на серийный выпуск.


Беспилотный шаттл возил гостей по заранее проложенному маршруту

А вот апофеозом мероприятия стали тестовые поездки на беспилотном шаттле по территории индустриального парка. Это совместный белорусско-китайский проект, которым занимаются сразу несколько компаний.


Пока шаттл используется исключительно на территории индустриального парка

Проезжает светофоры, пропускает пешеходов и встречный транспорт. Здесь на каждом перекрестке висят камера и передающий роутер. А в шаттле — приемник сигнала. Таким образом шаттл всегда знает, какой свет горит или скоро загорится. Окружающее пространство «сканируется» тремя лидарами, которые могут распознавать препятствия в виде столбов, пешеходов, бордюров, других автомобилей.


В салоне шаттла есть органы управления для оператора

Нельзя сказать, что этот шаттл — полностью автономная машина. Его задача — ездить из пункта А в пункт Б по заранее прописанному маршруту. То есть шаттл не умеет ориентироваться на дороге самостоятельно — у него не прописана возможность «видеть», например, разметку. Поэтому сначала маршрут проезжает оператор, «карта» с привязкой к траектории прописывается в памяти шаттла. Точность позиционирования — до 5 см. Если дорога, например, многополосная, то электробус поедет только по той полосе, что прописана в маршруте. Но при появлении препятствия в полосе шаттл может его безопасно объехать.


В салоне шаттла могут разместиться примерно 14 человек

Шаттл оборудован кондиционером, который включается автоматически. Технические характеристики отвечают поставленным задачам — батарея на 32 кВт·ч обеспечивает запас хода до 160 км при скорости движения 15−20 км/ч.

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Теги: Брест
 
 
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Мы побывали на Дне электротранспорта в индустриальном парке «Великий камень».
 
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