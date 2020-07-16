Министр спорта и туризма Республики Беларусь посетил сегодня Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 июля 2020 года, спортивный комплекс на Гребном канале посетила делегация во главе с министром спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчуком Сергеем Михайловичем.





Руководитель центра, Павел Викторович Денисюк, познакомил первого заместителя министра Дурнова Вячеслава Викторовича в том числе с различными направлениями оказания дополнительных услуг для тех, кто избрал для себя активный, здоровый образ жизни.







