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Министр спорта и туризма Республики Беларусь посетил сегодня Брест

16.07.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 июля 2020 года, спортивный комплекс на Гребном канале посетила делегация во главе с министром спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчуком Сергеем Михайловичем.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь посетил сегодня Брест

Руководитель центра, Павел Викторович Денисюк, познакомил первого заместителя министра Дурнова Вячеслава Викторовича в том числе с различными направлениями оказания дополнительных услуг для тех, кто избрал для себя активный, здоровый образ жизни.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь посетил сегодня Брест

Министр спорта и туризма Республики Беларусь посетил сегодня Брест

 
 
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  Сегодня, 15 июля 2020 года, спортивный комплекс на Гребном канале посетила делегация во главе с министром спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчуком Сергеем...
 
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