Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и более 50 аккаунтов представителей криптосообщества

В постах публикуется сообщение о бесплатной раздаче криптовалюты. Злоумышленники обещают удвоить все биткоины, которые будут отправлены на указанный адрес.





Согласно данным обозревателя blockchain.com, на данный момент пользователи перевели на адрес хакеров более 4 BTC. Вероятно, сумма со временем возрастет. Множество транзакций ожидают подтверждения, то есть крипто валюта отправлена, но еще не дошла. В большинстве случаев сообщения злоумышленников до сих пор не удалены, а некоторые аккаунты повторно подвергаются атаке.





Также преступники взломали аккаунт платежного приложения Джека Дорси Cash App, создателей Ethereum — Виталика Бутерина, и Litecoin — Чарли Ли, главы Tron Foundation Джастина Сана, руководителя Binance Чанпэна Чжао и компании Ripple.

Атакам подверглись аккаунты крупных торговых площадок. Например, бирж Coinbase, Gemini, Kucoin, Bitfinex и других. Некоторые компании отреагировали сразу, на страницах других сообщения хакеров все еще размещены.













За время написания новости были взломаны Twiter Uber и компании Apple. Сообщения также связаны с борьбой против COVID-19 и раздачей биткоинов.













Позже похожее сообщение появилось в аккаунтах Канье Уэста и самого богатого человека в мире — основателя и главы Amazon Джеффа Безоса.













В какой-то момент, показалось, что контроль над большинством аккаунтов вернулся к их владельцам, но буквально через несколько минут в Twitter Маска появилось новое сообщение. Вскоре сообщение с «раздачей биткоинов» было опубликовано в микроблоге известного политика и 47-ого вице-президента США Джо Байдена.

Буквально через 10 минут пост о раздаче криптовалюты появился в Twitter 44-ого президента США Барака Обамы и самого известного инвестора Уоррена Баффетта. Оба поста были удалены почти сразу.













Сразу после волны новостей о взломах аккаунтов акции Twitter начали дешеветь. Во время вечерней сессии торгов на Санкт-Петербургской бирже курс бумаг упал с $35,6 до $34,2.





Похоже, вернуть контроль над микроблогами пока не удается. Даже если сообщения удаляются, в скором времени — появляются новые. Так, например, произошло с аккаунтом Канье Уэста.





Объем средств, отправленных пользователями хакерам, на час ночи 16 июля по МСК превысил 12 BTC. По текущему курсу первой криптовалюты — это более $110 тысяч.





В Twtter сообщили, что знают об инциденте. Компания расследует произошедшее и исправит уязвимость в ближайшее время.





Число взломанных знаменитостей растет. Только что к ним добавилась Киш Кардашьян — актриса, модель, жена Канье Уэста.

Один из пострадавших — основатель TRON Джастин Сан уже заявил изданию Cointelegraph, готов заплатить $1 млн за поимку хакеров, устроивших глобальный взлом.





Официальный аккаунт Twitter предупреждает, что до окончания расследования по этому делу некоторые пользователи не смогут делать посты и сбросить свой пароль.



