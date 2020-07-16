Крушение самолета служб безопасности на востоке Турции: семь человек погибли

Источник материала: ОНТ

Семь человек погибли в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции. ЧП произошло в ночь на 16 июля, сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, связь с воздушным судном была потеряна 15 июля примерно в 22.45 по местному времени. Обломки самолета нашли сегодня ночью в горах на западе провинции. Среди погибших в результате крушения – двое пилотов.

Судно выполняло разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри.

ФОТО: AP

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