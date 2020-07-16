Борьба церкви, аресты людей и общественное порицание. История эротики с эпохи Возрождения до 20 века

Источник материала: Tut.by

Женское тело многие века воспевалось творческими людьми. Фрески, гравюры, живописные полотна, художественные фотографии — лучшее тому подтверждение. Правда, для многих изображение голой натуры было не более чем порнографией. О том, как обнаженная эстетика становилась искусством, наш новый материал.

Непростые отношения между обществом и эротическим искусством были всегда. Так, даже в период Возрождения, когда нагота не считалась чем-то непристойным, папа Павел IV велел Микеланджело приодеть персонажей его знаменитой росписи Сикстинской капеллы «Страшный суд». Хотя первоначальный вариант был ранее согласован.



Микеланджело. Страшный суд. Источник: wikipedia.org

Найденные в Помпеях древние фрески пикантного характера еще совсем недавно были недоступны широкой публике. В 1819 году в Неаполе на их основе была создана Галерея непристойностей, куда имели доступ только люди зрелого возраста и высоких моральных принципов. Но уже в 1823 году показ коллекции стал возможен только с персонального королевского разрешения. А менее чем через 30 лет двери галереи были и вовсе закрыты. Коллекцию расформировали, а вход в помещение был замурован.

С приходом Джузеппе Гарибальди собрание эротики было заново воссоздано. Правда, стало называться теперь порнографией (в переводе с греческого «сочинения, отражающие жизнь проститутки»). Сегодня многие из экспонатов той коллекции помещены в постоянную экспозицию Национального музея Неаполя.



Мастер Триптолема. Аттическая чаша. Фото из источника 1

В Средневековье изображение обнаженных фигур почти всегда было связано с грехом. На протяжении большей части этой эпохи церковь внушала, что изображение тел есть неиссякаемый источник искушения. Женская привлекательность рассматривалась как дьявольское наваждение. А самих женщин представители папства называли «сосудами дьявола» или «греха», поэтому высоко ценилась «бестелесность» — отсутствие ярко выраженных женских форм.

Однако подход стал меняться в период позднего Средневековья. В частности, влияние на перемены оказал святой Себастьян. Он учил, что весь мир есть творение Бога, человеческие тела созданы по его образу и подобию, а следовательно, также божественны. Сам святой стал излюбленным персонажем для последующего творчества художников. Его всегда изображали атлетичным, чувственным и сексуальным.

Красота его тела стала первопричиной того, что сегодня Себастьян считается покровителем гомосексуального сообщества.



Андреа Мантенья. Святой Себастьян. Фото из источника 1

Золотым веком тела считается эпоха Ренессанса. Одной из самых известных работ, характеризующих отношение общества того времени к наготе, является «Рождение Венеры» Боттичелли.



Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. Фото из источника 1

Отныне женщину считают красивой, если ее тело обладает данными, необходимыми для выполнения миссии материнства — высокой грудью и округлыми бедрами. Среди мужчин стало популярным заказывать у художников портрет своей возлюбленной в обнаженном виде.



Неизвестный художник школы Фонтенбло. Габриэль д’Эстре с сестрой. Фото из источника 1

Нельзя не вспомнить идеал женского тела эпохи Барокко, широко транслируемый Питером Паулем Рубенсом.



Питер Пауль Рубенс. Три грации. Источник: wikipedia.org

Идеал красоты того времени — квинтэссенция здоровья, сексуальности и гармонии. Чувственная телесность объявлялась естественной. Бодипозитив, одним словом.

Начало 18 века ознаменовал собой новую эпоху восприятия женского тела. Искусствоведы называют ее реализмом. Вплоть до первой половины 20 века художники, а чуть позже и фотографы воплощали идеи научного объяснения сексуальности. Рихард фон Крафт-Эбинг в 1886 году опубликовал исследование «Половые психопатии», посвященное научной типизации сексуальных извращений. Столь откровенное обсуждение дало новый импульс для создания смелых эротических произведений. Мунк, Матисс, Пикассо, Роден, Шиле разрабатывали новые художественные приемы изображения голого тела.



Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн. Фото из источника 1



Амедео Модильяни. Лежащая обнаженная. Источник: wikipedia.org

В 19 веке появляется эротическая фотография, которая, в отличие от живописи, попала под запрет властей. Ее производство и продажа осуществлялась из-под полы в табачных и газетных лавках, в пабах и даже книжных магазинах. Фотографы отказывались подписывать снимки своими именами, чтобы избежать ареста.



Автор неизвестен. 1890 год. Фото из источника 2

Власти контролировали продажу таких смелых изображений. Сделать это было несложно: фотографов было мало и, например, во Франции они все обязаны были регистрироваться.

Обнаженные героини фотографий изначально опускали взгляд, словно были не в курсе, что их снимают. Создавалась иллюзия, что фотограф за ними подсматривал. Но по мере развития жанра результат стал получаться все более провокационным. На дамах оставалась одежда, но пуговицы были расстегнуты и белье приспущено. Интерьер фотографий становился более будуарным, и сама модель стала заигрывать с камерой, смотреть зрителю прямо в глаза.



Почтовая открытка. 1930 год. Фото из источника 1

Фотография становилась все доступнее, стало открываться все больше и больше студий, и в Париже появились так называемые рискованные открытки (risqué). Контролировать их продажу со стороны государства было все сложнее и сложнее.

Расцвет продажи эротических открыток пришелся на период между 1890 и 1930 годами. Несмотря на то, что на обороте некоторых фотографий действительно были пустые строчки для адреса, их все-таки коллекционировали, а не посылали по почте.



Студия Бидерер. 1935 год. Фото из источника 1

О моделях было известно очень мало. Если вначале предполагали, что в кадре присутствуют лишь проститутки, то позже выяснилось, что таким образом подрабатывали и обычные женщины из рабочего класса.

Сейчас такие винтажные снимки с обнаженными красавицами — желанный трофей для коллекционеров и предмет исследований для искусствоведов. Изменение нравов и взглядов вряд ли позволит назвать все эти работы сегодня порнографией. Интересно, а как через 100 лет наши потомки оценят Playboy?

Материал подготовлен с использованием информации из источников: 1000 шедевров. Эротика Ханс Юрген Депп, Джо А. Томас, Виктория Чарльз. Спб Эротика. Шедевры эротической фотографии. Род Эшворд. Москва «Экспресс-клуб», 2001 Статья «Красавицы Belle Époque: эротические открытки прошлых веков» Статья «До Плейбоя: эротическое искусство прошлого»