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Range Rover и Range Rover Sport получили новый рядный турбодизель Ingenium

16.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Land Rover пересмотрела гамму доступных дизелей для внедорожников Range Rover и Range Rover Sport — на смену устаревшим V-образным агрегатам приходит новая рядная «шестерка». Правда, пока это касается европейского рынка.


Новый дизель объемом 3 л, относящийся к семейству Ingenium, под капотом Range Rover и Range Rover Sport заменит дизельный трехлитровый V6 и V8 объемом 4,4 л. Он работает в составе 48-вольтовой «мягкогибридной» установки и будет предложен в трех вариантах форсировки. У внедорожников с индексом D250 он развивает 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента, у версий D300 и D350 — 300 л.с./650 Нм и 350 л.с./700 Нм соответственно.


У алюминиевой «шестерки», отвечающей нормам Euro 6d-ISC-FCM (начнут действовать с 2021 года) — два турбокомпрессора с изменяемой геометрией направляющего аппарата, которые вступают в работу последовательно. По сравнению с прежним V8 новый мотор на 80 кг легче — в 350-сильной спецификации он позволяет Range Rover разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды (на 0,2 секунды быстрее восьмицилиндровой версии), а средний расход равен 8,5 л на 100 км (на 0,8 л меньше, чем у V8). Range Rover Sport с таким же мотором еще динамичнее, разменивая первую «сотню» за 6,9 секунды.


В Европе прием заказов на Range Rover и Range Rover Sport с новым дизелем уже начался, а первые покупатели получат машины осенью. На рынке ТС трехлитровая дизельная «шестерка» появится только у Range Rover Sport и без гибридного довеска, а Range Rover пока останется с дизельными TDV6 и SDV8.

 
 
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Компания Land Rover пересмотрела гамму доступных дизелей для внедорожников Range Rover и Range Rover Sport - на смену устаревшим V-образным агрегатам приходит новая рядная...
 
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