Как выбрать посудомойку. Рассказываем по-простому

Источник материала: Tut.by

Когда живешь в одиночку, мытье посуды выглядит простым делом на несколько минут: подумаешь, пару тарелок. Но вот если семья большая, то без машины-помощницы практически не обойтись. Если все это время вы жили без посудомойки, то объясним, на что обратить внимание при ее выборе. Впрочем, варианты для несемейных тоже есть.



Фото: unsplash.com

Сначала выберем тип конструкции: есть три варианта

Как правило, самый популярный вариант — встроенная посудомойка. Его плюсы в том, что моющая конструкция прячется под фасад вашей кухни (делается специальная заглушка для этого места) и вообще никак не отличается от нее по дизайну. Можно встроить машину так, чтобы панель управления была видна: чуть менее аккуратно, зато жать на кнопки проще. Если квартира ваша и вы в ней надолго — идеально. Дальше можно выбирать среди этих вариантов.

Для тех, кто жилье снимает или не хочет переживать, подойдет ли встроенная техника под вашу кухню, есть отдельно стоящие модели. Не самые популярные, но тем не менее они есть.

Также существуют и настольные варианты посудомоек: о них мы уже рассказывали здесь . Такие модели меньше двух описанных выше и подойдут для молодой семьи без детей или тех, кто живет один и очень ленится мыть посуду сам. Просто поставьте такой девайс на стол и наслаждайтесь.

Ок, с этим понятно. Что дальше?

Выбираем размер техники. Здесь тоже три варианта: обычные машины (ширина около 60 см), компактные (такая же ширина, но высота обычно ниже) и узкие (до 50 см в ширину).

Выбирая среди полноразмерной и компактной, разумнее остановиться на первой. Компактная может быть и настольной (чтобы вы ориентировались в размере), так что этот вариант для семьи все же маловат. Лучше ориентироваться так: в посудомойку должно влезать в 2−3 раза больше, чем вам минимально нужно.

Здесь поможет сориентироваться параметр максимальной загрузки машины. Для семьи из 3−4 человек не подойдет вариант с 5−6 комплектами посуды, это ошибка. Надо ориентироваться на 8−9 комплектов: как мы уже сказали, умножаем на 2−3.

Теперь очевидно, что узкий вариант — не самое лучшее решение для большой семьи. Но в мелких кухнях до 11 кв. м такой размер встанет более гармонично, с учетом, что вам нужно разместить и другие гаджеты и технику.

Не будет лишним обратить внимание и на расход воды конкретных моделей. Но подчеркнем: эксперты уверяют, что мытье посуды вручную все равно куда более затратно с точки зрения израсходованных ресурсов.



Фото: Catt Liu, unsplash.com

Кстати, в плане энергопотребления посудомойки обычно тоже не вызывают проблем. Практически у всех современных машин класс «А» с разным количеством плюсов — это и есть норма.

Ну и конечно, важно само качество мойки: здесь тоже лучше смотреть в сторону класса «А» или хотя бы «В». Класс «С» уже подразумевает остатки незначительных загрязнений на посуде. А в чем тогда смысл покупать машину?

Важный этап — сушка

Не менее важный этап, чем само мытье посуды, ее сушка. Этот процесс нужен, чтобы вы достали посуду без влажных капель и разводов. Сам тип сушки не так существенен для вас как пользователя. Они все выдадут необходимый конечный результат. Некоторые производители — например Bosch — даже изобретают свои технологии для сушки посуды (впрочем, опять же: результат будет один и тот же).

Лучше изучите, какой у вашей сушки класс. Чем он выше, тем суше вы достанете посуду. Как и в энергопотреблении, и в мойке, «А» — самый эффективный вариант.

Единственный момент — время. Если вам реально очень важно мыть посуду быстро, то выбирайте модели с турбосушкой. Или с программой «Быстрая мойка».

Где я еще могу ошибиться с выбором?

Тип управления. Бывают механические машины (без дисплея и с «крутилками»), а бывают электронные (с дисплеем и кнопками) или сенсорные. Конечно, удобнее, когда вся информация отображается на дисплее. Но если это подарок для пенсионеров, которые с техникой на «вы», лучше остановиться на механическом варианте.

Защита от протечек. Это важный параметр безопасности: если по какой-то причине протечка случится, то машина экстренно включит слив воды и не повредит установленную рядом мебель и технику.

Внутренности машины. Обычно есть две корзины: нижняя (для крупных емкостей) и верхняя (для чашек, мелких тарелок и приборов). Сейчас некоторые производители стали делать варианты с тремя корзинами: нижняя все для того же, средняя — для мелкой посуды, а верхняя — для приборов. В результате мытья разницы не будет, но раскладывать приборы приятнее на отдельный ряд, чем запихивать их в традиционный держатель. Один из наиболее бюджетных вариантов с таким устройством — Hansa ZIM 608EH.

Регулирование загрузки. Оценят приверженцы экологичного образа жизни. В случае если полная машина все же не собралась, можно будет включить мытье только верхнего или нижнего отсека. А это — экономия воды и электричества. Но, конечно, это делает дороже саму машину. Так что решайте, когда вы хотите платить.