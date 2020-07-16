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Помните звезд футбола, которые ни разу не играли на чемпионате мира?
Источник материала: Tut.by
16 июля 31 год исполняется Гарету Бэйлу — одному из лучших футболистов десятилетия, который так ни разу и не сыграл на чемпионате мира.
Сборная Уэльса отобралась на мундиаль лишь раз в истории — в 1958 году. После этого у валлийцев появлялись отдельные звезды, но никогда не было по-настоящему сильной команды.
А вы помните других звезд мирового футбола, которые добивались крупных успехов с клубами, но так и не провели ни одного матча на чемпионате мира?
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16 июля 31 год исполняется Гарету Бэйлу - одному из лучших футболистов десятилетия, который так ни разу и не сыграл на чемпионате мира.
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