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Помните звезд футбола, которые ни разу не играли на чемпионате мира?

16.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июля 31 год исполняется Гарету Бэйлу — одному из лучших футболистов десятилетия, который так ни разу и не сыграл на чемпионате мира.


Reuters

Сборная Уэльса отобралась на мундиаль лишь раз в истории — в 1958 году. После этого у валлийцев появлялись отдельные звезды, но никогда не было по-настоящему сильной команды.

А вы помните других звезд мирового футбола, которые добивались крупных успехов с клубами, но так и не провели ни одного матча на чемпионате мира?

 

 
 
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16 июля 31 год исполняется Гарету Бэйлу - одному из лучших футболистов десятилетия, который так ни разу и не сыграл на чемпионате мира.
 
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