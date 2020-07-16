Помните звезд футбола, которые ни разу не играли на чемпионате мира?

Источник материала: Tut.by

16 июля 31 год исполняется Гарету Бэйлу — одному из лучших футболистов десятилетия, который так ни разу и не сыграл на чемпионате мира.



Reuters

Сборная Уэльса отобралась на мундиаль лишь раз в истории — в 1958 году. После этого у валлийцев появлялись отдельные звезды, но никогда не было по-настоящему сильной команды.

А вы помните других звезд мирового футбола, которые добивались крупных успехов с клубами, но так и не провели ни одного матча на чемпионате мира?