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В Беларуси сегодня пройдет ЦТ по всемирной истории

16.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси сегодня пройдет ЦТ по всемирной истории

Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) пройдет сегодня в Беларуси. Сдавать его планируют около 1,2 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Последнее испытание централизованного тестирования (по основному графику) начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее — не позднее чем за полчаса до начала ЦТ. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Под запретом мобильные телефоны и другие гаджеты, передающие, принимающие и хранящие информацию. Во время ЦТ нельзя также меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля — белорусский и русский языки, 19 и 23 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.-0-

В Беларуси сегодня пройдет ЦТ по всемирной истории
https://www.belta.by/

 
 
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Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) пройдет сегодня в Беларуси. Сдавать его планируют около 1,2 тыс. человек, сообщил...
 
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