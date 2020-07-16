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Ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой
Источник материала: Tut.by
По сообщениям наших читателей и пользователей Сети, примерно с двух до трех часов ночи 16 июля в Беларуси наблюдались проблемы в работе Telegram.
«Ночью с 01.58 до 2.50 в Беларуси не работал Telegram», «Telegram не грузился даже с Wi-Fi», «сегодня в 2 ночи не работал вообще — ни с МТС, ни с A1» — такие и похожие сообщения присылали нам читатели.
Согласно данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях приходят из всех областных городов Беларуси, а также Мозыря, Пинска, Лиды, Новополоцка, Борисова и Жодино.
Также проблемы наблюдаются в Москве.
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По сообщениям, проблемы наблюдались с двух до трех ночи.
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