Ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой

Источник материала: Tut.by

По сообщениям наших читателей и пользователей Сети, примерно с двух до трех часов ночи 16 июля в Беларуси наблюдались проблемы в работе Telegram.



Изображение: Downdetector

«Ночью с 01.58 до 2.50 в Беларуси не работал Telegram», «Telegram не грузился даже с Wi-Fi», «сегодня в 2 ночи не работал вообще — ни с МТС, ни с A1» — такие и похожие сообщения присылали нам читатели.

В #Belarus лёг телеграм. Не буду говорить очевидных вещей, просто тыкайте сюда, если у вас тоже не работает: https://t.co/GYWjH7gFBR — Киррриллл (@kp0larniy) July 15, 2020

Согласно данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях приходят из всех областных городов Беларуси, а также Мозыря, Пинска, Лиды, Новополоцка, Борисова и Жодино.

Также проблемы наблюдаются в Москве.