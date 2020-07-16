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МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях

16.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях
МВД призывает соотечественников не поддаваться на провокации в соцсетях. Такое обращение опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«В последнее время в соцсетях активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно», — подчеркнула пресс-секретарь.

Вчера в интернете появились призывы к белорусам принять участие в несанкционированных акциях, некоторые к ним прислушались. В результате нарушения общественного порядка зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны.

«Задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты — за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске», — сообщает Ольга Чемоданова.

Часть задержанных после составления административных протоколов и профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. В Витебске обошлось без задержаний.

МВД обращает внимание граждан на то, что это их право — решать участвовать или нет в массовом мероприятии.

«Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности», — заключила Ольга Чемоданова.

 

По информации БелТА

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