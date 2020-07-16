Девушка сбросила 60 килограммов за 10 месяцев и поделилась секретом похудения

Источник материала: ОНТ

Жительница Калифорнии (США) сбросила 60 килограммов за 10 месяцев. Девушка поделилась секретом похудения с изданием Runner’s World .

Кристина Батиста несколько лет назад узнала, что жених изменял ей. Женщина объяснила это своей физической формой, она назвала себя «толстой и непривлекательной». Свадьба была отменена, девушка впала в депрессию и даже пыталась покончить с собой.

Когда Кристина очнулась в больнице, то решила изменить свою жизнь. Для начала Батиста взялась за похудение.

Американка страдала от избыточного веса с самого детства. К 25 годам девушка весила 140 килограммов. После пережитого Кристина забыла о комплексах и занялась бегом.

Батиста сбросила 20 килограммов за первые шесть месяцев, а после смогла похудеть еще на 40 килограммов за четыре месяца.

Также Кристина поняла, что нельзя просто голодать, а нужно установить баланс в своей диете. Например, иногда женщина может побаловать себя чизбургером в середине недели. При этом, уверяет американка, главное не останавливаться на достигнутом и всегда верить в себя.

Фото: Runner’s World / Cristina Bautista

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