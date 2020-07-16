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«Честные люди» запустили площадку по поиску работы и финансовой помощи
Источник материала: Партизан
Инициатива «Честные люди»
«Честные люди» запустили площадку по поиску работы и финансовой помощи
— Сначала мы начали помогать собирать деньги на адвокатов при подаче жалоб в суды. У нас получилось. Мы решили помочь как можно большему количеству людей, которым важно, чтобы выборы прошли максимально честно и прозрачно, — прокомментировали проект его инициаторы.
На данный момент желающие могут финансово помочь секретарю «Зеленстроя» Советского района Минска. Она принимала документы штаба Виктора Бабарико и ОГП по поводу митинга для референдума. Руководитель попросил написать заявление на увольнение.
Также все желающие могут помочь с трудоустройством или обучением госслужащим или сотрудникам бюджетных организаций, которые потеряли работу из-за отказа нарушать закон или выполнять преступные приказы.
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Инициатива «Честные люди» запустила проект «Скорая взаимопомощь». Это площадка, где можно найти финансовую поддержку от других людей, самим предложить...
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